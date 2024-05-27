美企：電動車製造技術落後華

美國最近公布將中國電動車進口關稅由25%上調至100%，招來中國研究對大排放量進口美國車加徵關稅作反制，為此美國電動車廠特斯拉（Tesla）創始人馬斯克公開表明不支持白宮的決定，強調不贊成任何扭曲市場的措施，不久又即傳來Tesla上海廠房擬將Model Y產量大削至少兩成。

比亞迪海鷗成本較低 事實上，美國車企深知對華同業產品加徵關稅，解決不了自身問題，更有可能禍及海外銷售，尤其是中國市場，可見美國政府之舉表面上「威風」，實際上卻是「搬石砸腳」、幫倒忙！關鍵在於美國車企尚未能掌握製造低成本電動車的技術。

據報該企所拆解的海鷗飛翔版不僅配備6個安全氣囊、電子穩定控制系統，還有高品質的煞車制動零組件，且在外觀和內部裝設方面，微細環節亦講究，連座椅縫線都與車身外觀相搭配，內部配備用料在美國也僅用於更高級的車型，車門在關閉時也能關得很緊，整體上並未予人「便宜貨」之感。

該企認為，從拆解比亞迪海鷗的分析結果可見，美國汽車業急需更新設計概念和工藝，直言美國在電動車製造理念和技術流程上已落後於中國，特別是在電池技術這一核心領域。