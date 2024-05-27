美企：電動車製造技術落後華
美國最近公布將中國電動車進口關稅由25%上調至100%，招來中國研究對大排放量進口美國車加徵關稅作反制，為此美國電動車廠特斯拉（Tesla）創始人馬斯克公開表明不支持白宮的決定，強調不贊成任何扭曲市場的措施，不久又即傳來Tesla上海廠房擬將Model Y產量大削至少兩成。
比亞迪海鷗成本較低
事實上，美國車企深知對華同業產品加徵關稅，解決不了自身問題，更有可能禍及海外銷售，尤其是中國市場，可見美國政府之舉表面上「威風」，實際上卻是「搬石砸腳」、幫倒忙！關鍵在於美國車企尚未能掌握製造低成本電動車的技術。
這方面，從近日美國一研究企業主動拆解中國第一車企的廉價電動車後的結果得到印證。事緣美國汽車數據研究公司Caresoft Global據報近日對比亞迪股份(01211)售價僅1.2萬美元的海鷗電動車進行拆解，結果大為吃驚，皆因原以為這麼低價的產品意味着低品質，但事實卻發現海鷗不僅未有偷工減料，大部分零件由車廠自產，駕駛表現卓越，若按美國當地製造業的成本來計算，至少需要3倍以上的價錢，即3萬美元等級車款，才能具備此水平，顯見成本控制及製造工藝水平遠超想像。
據報該企所拆解的海鷗飛翔版不僅配備6個安全氣囊、電子穩定控制系統，還有高品質的煞車制動零組件，且在外觀和內部裝設方面，微細環節亦講究，連座椅縫線都與車身外觀相搭配，內部配備用料在美國也僅用於更高級的車型，車門在關閉時也能關得很緊，整體上並未予人「便宜貨」之感。
該企認為，從拆解比亞迪海鷗的分析結果可見，美國汽車業急需更新設計概念和工藝，直言美國在電動車製造理念和技術流程上已落後於中國，特別是在電池技術這一核心領域。
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