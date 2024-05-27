產經

科企盈利增長減速 美股下半年難有升幅

美股資金流向將受AI及通脹數據左右。 美股資金流向將受AI及通脹數據左右。
美股資金流向將受AI及通脹數據左右。
RBC：標指年底睇5300 估聯儲12月減息
今年5月，對美股而言，絕對是「五強月」而不是「五窮月」！皆因美股3大指數均創出歷史新高，強勢無法擋！市場都在評估，到底美股是已見浪頂，抑或升勢有餘未盡，而主導着資金流的兩個重要因素，乃科技尤其是人工智能（AI）發展增強了美國經濟的韌性，以及通脹數據變化，影響聯儲局啟動減息周期的時間。從去年起就一直帶領股市升勢的7隻大型科技股，即所謂的「美股七雄」（Magnificent 7），後向如何自是市場焦點。
加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕接受本報專訪時預計，受到去年高盈利率基數影響，今年這些大型科技的盈利增長有所放緩，預計未來6個月大市呈區間波動格局，年底標指目標為5,300點，即與現水平相若。至於貨幣政策方面，預計今年12月聯儲局會開始減息。
RBC財富管理暫時對美股維持「中性」看法，未有特別看好後市，但認為股市大跌風險有限。段乃榕表示︰「如果參考過往，只要美國經濟未有陷入衰退，標指的估值通常會有輕微的擴張。」從理論上而言，估值擴張亦可以支撐大市，預料標指接下來將會在5,000至5,400點之間徘徊。不過，升勢一直顯著跑贏大市的大型科技股，下半年表現或有所放緩。
7雄明年利潤增速恐削半
她解釋指，在去年非常高的盈利基礎之上，大型科企恐怕難以維持如此高盈利增速。以微軟、英偉達在內的「美股七雄」為例，這些企業在去年實現了平均約35%的盈利增長，惟預計今年盈利增速會放緩至25%，明年更進一步跌至17%。同時，由於市場對這些科企的預期已非常之高，因此要在業績表現上令市場驚喜變得困難。就板塊而言，她建議「超配」醫療健康，以平衡投資組合的風險回報；同樣看好的還有能源板塊，以分散地緣政治的風險。
利率下行 吼中期國債黃金
近日有多位聯儲局官員在公開場合「放鷹」，個別官員甚至明言有必要時會支持再加息。段氏指出，今年以來市場對於貨幣政策的預測已天翻地覆，由於聯儲局一直強調會以數據為基礎，故而後市的波動或加劇。她說︰「市場對於接下來每一次關鍵數據的反應，都可能會更加大……預計之後市場波動亦會更大一些。」
她亦指出，目前貨幣市場的利率已開始下行，相信債息已經見頂，建議投資者可以買入美國國債鎖定高息。至於具體部署方向，可考慮3至5年期的債券，因為正如前面提到，市場會因為經濟數據的變化而波動，因此選擇孳息率吸引、波幅又相對較低的中期債券為佳。另外，視乎風險接受程度，投資者亦可以部署一些高質素企業債，但仍建議以穩健的國庫債券為核心。
受惠於潛在減息的不止是債券，黃金亦是她看好的資產類別之一，因為金價通常和利率呈反向走勢。值得關注的還有新興市場央行購買黃金的舉動。
由去年末開始，黃金在未減息的情況下已開始揚升，主要是由於包括中國在內的新興市場入市支持，相信這與地緣政治風險及「去美元化」趨勢有關。另外，雖然RBC暫時認為經濟軟着陸的可能性較大，但黃金確實也可以對沖衰退的風險。
日股看漲 匯率影響有限
另外，她亦建議「超配」日本市場，並指日本加息、日圓匯率的變化對於當地企業的盈利影響相對有限。
她說，日本上市公司的種類及市值佔比已發生非常大變化，並且以電子產品、資訊科技、貿易公司等有着大量國際收入的企業。「不能用單一思維去理解日圓匯率變化對上市公司的影響。」就具體板塊而言，她建議留意一些在國際市場上有競爭力、定價權的日本企業，如汽車、工業機械等；受惠於供應鏈轉移行業如半導體；受惠於國內消費、在國外市場擴大市佔率的消費股；以及在日本推動民眾入市投資趨勢下，受散戶青睞的高息股。
段乃榕表示貨幣市場利率已開始下行，債息料已見頂。段乃榕表示貨幣市場利率已開始下行，債息料已見頂。
段乃榕表示貨幣市場利率已開始下行，債息料已見頂。
聯儲局官員近日言論反映將延遲減息聯儲局官員近日言論反映將延遲減息
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