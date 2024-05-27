科企盈利增長減速 美股下半年難有升幅

RBC：標指年底睇5300 估聯儲12月減息 今年5月，對美股而言，絕對是「五強月」而不是「五窮月」！皆因美股3大指數均創出歷史新高，強勢無法擋！市場都在評估，到底美股是已見浪頂，抑或升勢有餘未盡，而主導着資金流的兩個重要因素，乃科技尤其是人工智能（AI）發展增強了美國經濟的韌性，以及通脹數據變化，影響聯儲局啟動減息周期的時間。從去年起就一直帶領股市升勢的7隻大型科技股，即所謂的「美股七雄」（Magnificent 7），後向如何自是市場焦點。

加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕接受本報專訪時預計，受到去年高盈利率基數影響，今年這些大型科技的盈利增長有所放緩，預計未來6個月大市呈區間波動格局，年底標指目標為5,300點，即與現水平相若。至於貨幣政策方面，預計今年12月聯儲局會開始減息。

RBC財富管理暫時對美股維持「中性」看法，未有特別看好後市，但認為股市大跌風險有限。段乃榕表示︰「如果參考過往，只要美國經濟未有陷入衰退，標指的估值通常會有輕微的擴張。」從理論上而言，估值擴張亦可以支撐大市，預料標指接下來將會在5,000至5,400點之間徘徊。不過，升勢一直顯著跑贏大市的大型科技股，下半年表現或有所放緩。

7雄明年利潤增速恐削半 她解釋指，在去年非常高的盈利基礎之上，大型科企恐怕難以維持如此高盈利增速。以微軟、英偉達在內的「美股七雄」為例，這些企業在去年實現了平均約35%的盈利增長，惟預計今年盈利增速會放緩至25%，明年更進一步跌至17%。同時，由於市場對這些科企的預期已非常之高，因此要在業績表現上令市場驚喜變得困難。就板塊而言，她建議「超配」醫療健康，以平衡投資組合的風險回報；同樣看好的還有能源板塊，以分散地緣政治的風險。

利率下行 吼中期國債黃金 近日有多位聯儲局官員在公開場合「放鷹」，個別官員甚至明言有必要時會支持再加息。段氏指出，今年以來市場對於貨幣政策的預測已天翻地覆，由於聯儲局一直強調會以數據為基礎，故而後市的波動或加劇。她說︰「市場對於接下來每一次關鍵數據的反應，都可能會更加大……預計之後市場波動亦會更大一些。」

她亦指出，目前貨幣市場的利率已開始下行，相信債息已經見頂，建議投資者可以買入美國國債鎖定高息。至於具體部署方向，可考慮3至5年期的債券，因為正如前面提到，市場會因為經濟數據的變化而波動，因此選擇孳息率吸引、波幅又相對較低的中期債券為佳。另外，視乎風險接受程度，投資者亦可以部署一些高質素企業債，但仍建議以穩健的國庫債券為核心。

受惠於潛在減息的不止是債券，黃金亦是她看好的資產類別之一，因為金價通常和利率呈反向走勢。值得關注的還有新興市場央行購買黃金的舉動。

由去年末開始，黃金在未減息的情況下已開始揚升，主要是由於包括中國在內的新興市場入市支持，相信這與地緣政治風險及「去美元化」趨勢有關。另外，雖然RBC暫時認為經濟軟着陸的可能性較大，但黃金確實也可以對沖衰退的風險。

日股看漲 匯率影響有限 另外，她亦建議「超配」日本市場，並指日本加息、日圓匯率的變化對於當地企業的盈利影響相對有限。

她說，日本上市公司的種類及市值佔比已發生非常大變化，並且以電子產品、資訊科技、貿易公司等有着大量國際收入的企業。「不能用單一思維去理解日圓匯率變化對上市公司的影響。」就具體板塊而言，她建議留意一些在國際市場上有競爭力、定價權的日本企業，如汽車、工業機械等；受惠於供應鏈轉移行業如半導體；受惠於國內消費、在國外市場擴大市佔率的消費股；以及在日本推動民眾入市投資趨勢下，受散戶青睞的高息股。

段乃榕表示貨幣市場利率已開始下行，債息料已見頂。 聯儲局官員近日言論反映將延遲減息 標普500指數走勢