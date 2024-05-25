基金睇市：印度股債市場備受青睞

中美博弈加劇，隨時兩敗俱傷。美國總統拜登對中國採取嚴厲關稅制裁，尤其是電動車關稅及科技類相關企業，周三中國政府採取反制措施，凍結在華美國軍工相關企業及高層的資產和銀行存款。中美衝突不斷，恐令包括港股在內的3地股市受到衝擊。股海狂風驟雨，不知何時結束，投資者宜暫避風頭，轉投其他市場，如印度股市及債市。

國債納摩指勢吸資 印度經濟增長勢頭強勁，以最新國內生產總值（GDP）計，印度已是全球第5大經濟體，與日本相若。印度股市在過去22年，當中有17年錄得正回報，而印度Nifty 50指數的市盈率仍在過去10年平均水平，當地股市自2021年中開始，一直大幅跑贏亞洲（日本除外）股市指數。

此外，印度是亞洲第3大債券市場，過去10年累計印度債券指數回報跑贏不同債券指數。印度政府債券是少數擁有7厘或以上孳息率的投資級別國債，而印度盧比兌每美元亦較人民幣及大部分新興市場貨幣的波幅率為低。

印度政府債將於6月納入摩根大通新興市場政府債券指數，需求增長速度驚人，今年第一季已錄得70億美元流入，預計主動型基金及被動型交易所買賣基金（ETF），跟隨摩通新興市場政府債券指數的總流入量達300億美元或以上。由於印度央行的利率相較美國聯儲局仍存在息差優勢，預期印度政府債6月開始納入指數後，在債價及貨幣升值帶動下，今年可能帶來10厘的潛在回報。

曜熊資產管理策略經濟分析員 小凡