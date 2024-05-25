專家點評：樓市措施利好內房國企

近日政策面持續發力穩定內地樓市，內房行業迎來多項利好消息。上周中國人民銀行、國家金融監督管理總局等部門連發3則通知，包括調整按揭貸款首期最低付款比例、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，以及取消首置按揭貸款利率政策下限。

內房業或迎來史上最寬鬆的購房首付政策，相信有利改善房地產基本面預期、提振置業信心及促進市場交易，並改善房企資金狀況，帶動行業回暖。

現今消化存量房產及優化增量住房是內房的重要課題之一。國務院在全國切實做好保交樓工作視頻會議上宣布，商品房庫存較多的地方政府，可酌情以合理價格收購一部分作為保障性住房，即「以需定購」，相信有助消化庫存。不過，考慮到此次並未公布購買價格和規模，故實際成效仍待後續觀察。

購保障房政策助去庫存 同時，國務院要求加強統籌協調地方政府、內房企業、金融機構各方責任，充分發揮城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房企的指導支持，有序有效推進保交樓各項工作。人行並宣布擬設立3,000億元人民幣保障性住房再貸款機制，以支持地方國有企業購買保障性住房。該筆貸款按照貸款本金60%發放再貸款，料可帶動5,000億元人民幣銀行貸款。

此外，國務院會議表達要對因城施策，攻堅商品住房爛尾風險處置及房企債務風險防範處置，紮實推進保交樓、消化庫存、保障性住宅建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎建設「三大工程」等重點工作的支持，相信後續會持續根據相關措施的推進成效，給予更多支持。

總體來看，隨着相關措施逐步落實，內房市場有望回暖，政策面或持續出台更多有利政策，以推進行業穩健發展，對國企背景的龍頭房企有利，可考慮短炒，但對財務狀況不理想的民營房企仍需持謹慎態度。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）