21 BORRETT ROAD四房售1.15億 呎價5.3萬

該集團營業經理陳詠慈表示，項目位處半山波老道高點位置，縱然外圍市場波動，仍然不會影響項目的吸引力，故相信未來的成交量及售價，將繼續被市場看高一線。

碧麗軒洋房賣1.5億

華懋集團的薄扶林碧麗軒，最新招標售出洋房3，實用面積4,326方呎，四房四套連儲物室間隔，外連平台，花園及天台，設私人電梯及泳池，連兩個車位以1.5億元沽，呎價約34,674元。據悉，買家鍾情項目地段，單位前臨海景，購入作自住。美聯物業指，本年截至昨日，一手洋房成交量錄32宗，比去年同期上升約39%，並創3年同期新高。