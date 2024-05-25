21 BORRETT ROAD四房售1.15億 呎價5.3萬
長實集團(01113)的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，以1.15億元招標售出3樓6號單位，實用面積2,169方呎，採四房雙套連儲物房間隔，連一個車位售出，呎價約53,020元。由於涉及低層單位，是次成交價及呎價均為項目已售出的43伙之中最低。
該集團營業經理陳詠慈表示，項目位處半山波老道高點位置，縱然外圍市場波動，仍然不會影響項目的吸引力，故相信未來的成交量及售價，將繼續被市場看高一線。
碧麗軒洋房賣1.5億
華懋集團的薄扶林碧麗軒，最新招標售出洋房3，實用面積4,326方呎，四房四套連儲物室間隔，外連平台，花園及天台，設私人電梯及泳池，連兩個車位以1.5億元沽，呎價約34,674元。據悉，買家鍾情項目地段，單位前臨海景，購入作自住。美聯物業指，本年截至昨日，一手洋房成交量錄32宗，比去年同期上升約39%，並創3年同期新高。
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