新盤概況：ONE STANLEY洋房1.46億成交雙破頂

港島區一手豪宅昨單日錄得3宗億元大額成交，為該市場兩年來首見。整體新盤市場本月累錄9宗做價逾一億元的成交，數量已貼近4月全月水平。建灝地產旗下的南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，透過招標以逾1.46億元雙破頂價售出27號洋房。

專才客買入 每呎4.4萬 集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房位處獨立大單邊，實用面積3,304方呎，屬四房四套連儲物房連工作間，設有書房，可享遼闊海景，外連前後花園及天台。買家採用120天即供付款辦法購入，成交呎價為44,200元。

中原地產山頂南區資深營業董事何兆棠表示，新買家為專才人士，鍾情項目地段及海景，加上撤辣後毋須再繳付額外印花稅或受「先免後徵」條款等限制，遂以公司名義購入洋房。