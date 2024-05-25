居屋成交：健康村已補價415萬售 返7年前

樓市氣氛回落，已補價自由市場居屋連錄低價成交，北角健康村一個一房單位，減價至415萬元成交，貼近7年前購入時價位。

中原許世達表示，上述單位為康欣閣高層H室，實用面積約319方呎，叫價450萬元，減價35萬元後，獲同區客購入自用，呎價約13,009元。原業主2017年以400萬元購入，當時已補地價，帳面僅升值約3.8%。

康華苑5載貶值27% 九龍居屋勁蝕出貨。市場消息透露，藍田康華苑C座高層11室，實用面積約423方呎，有裝修，3月自由市場叫價408萬元，終以375萬元沽出，呎價約8,865元。原業主2019年以518萬元購入，帳面蝕143萬元離場，單位貶值約27.6%。

業主繼續減價吸客。世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑B座中層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，放盤兩個月，減價約10%，連地價以460萬元成交，呎價約9,871元。

相反，白居二客積極入市未補價第二市場單位。中原蔡天賜表示，粉嶺居屋榮福中心6座中層A室三房戶，獲該類買家以313萬元購入，呎價約5,314元。

該行任展雄指，長沙灣居屋寶麗苑B座低層16室，未補價市場叫價348萬元，最終由區內分支家庭白表客以320萬元買入，呎價約6,972元。