置地中環甲廈空置率7.1%

近月本港商廈吸納量有明顯改善，惟仍受到環球金融市場不明朗因素影響，於本港核心商業區中環擁有大批甲級商廈的置地公司，首季旗下區內寫字樓空置率較去年底只輕微下跌約0.3個百分點至7.1%，同時，租金仍錄得負增長。

該公司公布，截至3月的首季純利與去年同期持平，其中，投資物業受惠於高價零售物業及新加坡的商廈租賃有較理想表現，抵銷本港寫字樓業務的利淡因素。

置地公司指，大部分於今年租約到期的本港寫字樓租戶已完成續租，截至3月底，投資組合內僅佔約7%租戶於今年到期。而首季旗下中環的寫字樓投資組合空置率，仍低於中環整體甲級寫字樓空置率的約10.6%。

內地業務方面，首季合約銷售額將2.62億美元，按年減少36%，由於內地項目銷售價格下跌，拖累到利潤率，預期今年合約銷售額將較去年為低。新加坡業務方面，首季寫字樓租金錄得正增長，主要受惠區內供應較緊張，整體寫字樓空置率約2%，按季微升約0.1個百分點。

鄧成波家族沽舖蝕60% 另方面，鄧成波家族損手沽舖，其持有的九龍城聯合道10至16號地下4號舖，建築面積約900方呎，以1,350萬元登記易手，呎價約15,000元。該舖於2018年6月以約3,380萬元購入，持貨近6年帳蝕約2,030萬元，物業貶值約60%。