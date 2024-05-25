二手樓價9周新低

撤辣後升浪近盡失 美孚做價穿5球 本港二手樓價跌幅加劇，地產代理行一份反映主要二手屋苑價格的樓價指數，按周急挫約1.43%，已連跌4周共約1.97%，創9周新低，撤辣後升浪近乎全數蒸發。藍籌指標屋苑市況再響起警號，荔枝角美孚新邨做價再跌穿「5球」，持貨不足7年帳輸11%。

中原城市領先指數最新報144點，撤辣後10個星期僅升約0.69%，預期上半年將跌約5%。本周4項整體樓價指數齊跌為今年首現，當中大型單位跌約2.02%最多，大型屋苑及中小型單位同期分別下挫約1.36%及約1.3%。

太古城三房劈至800萬轉讓 分區方面，4區樓價指數同時向下，九龍按周跌約2.17%最顯著，港島再挫約0.88%至144.86點，屬2016年8月底水平，新界東及新界西分別下跌約0.97%及約1%。

藍籌屋苑連錄蝕讓及劈價買賣，二手市再現暗湧。中原馮健平表示，上述美孚新邨1期百老匯街23號低層E室，實用面積約460方呎，一房間隔，叫價520萬元，外區換樓客終以488萬元購入，呎價約10,609元。原業主於2017年11月以550萬元購入，帳蝕62萬元。

該行莊劍嵐指出，鰂魚涌太古城龍山閣低層E室三房戶，實用面積約689方呎，去年中放盤，累減320萬元，剛連租約以800萬元成交，減幅約28.6%，呎價僅約11,611元。

元朗細戶賣253萬跌21% 即使向來最受追捧的細價物業，近期都「冧價」。美聯翟安暉稱，元朗喜利大廈中層N室一房戶，實用面積約259方呎，最近叫價275萬元，租客轉買以253萬元承接，呎價約9,768元，原業主持貨逾6年，帳面虧損67萬元，跌價近21%。

移民業主接受現實。祥益黃文樂表示，屯門珀御高層D室，實用面積約476方呎，原業主已移民，為求加快出售進度，劈價77萬元，區內租客以513萬元購入，呎價約10,777元，較2017年購入價帳面低約16.1%。

美聯顧耀彬指，同區豫豐花園5座中層F室，套兩房設計，無睇樓下以395萬元連租約售出，呎價約9,975元。原業主2021年10月以400萬元購入，帳面蝕5萬元。

港島豪宅區情況相若。該行陳凱廸稱，西半山金帝軒中層B室三房戶，上車客議價後以755萬元承接，呎價約17,198元，約4年帳面跌價約17.9%。市況回落，銀行取態轉趨審慎。市場消息稱，有大型銀行疑似收緊舊樓及村屋按揭。

二手樓價指數走勢