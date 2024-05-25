●5月初遭香港證監會就公司、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca，啟動刑事法律程序的對沖基金公司Segantii Capital Management，指控涉及在一家港股大宗交易中作內幕交易，據報該對沖基金公司自此錄近10億美元的贖回要求，本周已通知員工，將結束基金。