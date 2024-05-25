簡訊一覽
●騰訊控股(00700)公布，昨日於聯交所回購266萬股，每股作價介乎374.8至382.6元，涉資共10億元。自普通決議案通過至今，公司累計回購1,410萬股，佔已發行股份約0.14969%。
●平安資產管理於5月23日在場內增持工商銀行(01398)915.7萬股，平均價每股4.6958元，持股量由13.99%增至14%。
●易方達基金管理於5月16日在場內增持中國鋁業(02600)365.4萬股，平均價每股5.5809元，持股量由4.97%增至5.07%。
●貝萊德於5月21日在場內增持聯想集團(00992)123.35萬股，平均價每股10.1828元，持股量由4.99%增至5%。
●萬邦投資(00158)截至今年3月底止半年賺1,896.1萬元，按年增加37.93倍；每股盈利0.76元，中期息每股1.8元。
●互太紡織(01382)料截至今年3月底止年度純利將按年下降約60.6%至1.05億元。
●5月初遭香港證監會就公司、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca，啟動刑事法律程序的對沖基金公司Segantii Capital Management，指控涉及在一家港股大宗交易中作內幕交易，據報該對沖基金公司自此錄近10億美元的贖回要求，本周已通知員工，將結束基金。
●港府公布，委任李明模出任保監局一般業務部執行董事，以及呂愈國出任保監局長期業務部執行董事，任期3年，由今年5月27日至2027年5月26日。
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