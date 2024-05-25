油價恐3年後跌見75美元

國際油價連日下跌，瑞銀證券石油化工分析師郭一凡表示，短期油價受地緣政治局勢、石油輸出國組織及盟友（OPEC+）會議討論產量等影響，相信今年上半年出現供應短缺，預期今年全年布蘭特期油平均每桶83美元，明年及後年將跌至80美元，2027年進一步跌至75美元。

她估計，今年全球石油每日需求增加110萬桶，並持續至明年。同時，該行不再預期OPEC+將在第三季部分恢復生產，反而認為會延長減產3個月，將令供求持續緊張。

不過，預期沙特阿拉伯在明年第二或三季恢復部分產量，加上美國原油供應略有增加，令供求趨於平衡。長遠而言，隨着工業活動放緩及電動車滲透率上升，OECD國家對原油需求已見頂，需求將於未來幾年轉弱。

倫敦布蘭特期油昨日一度跌0.71美元或0.87%，低見80.65元；紐約期油最多跌0.64美元或0.83%，低見76.17美元。

金價料未來數季續揚 另外，金價波動，昨日一度挫逾2%，現貨金低見每安士2,326.35美元，其後回升約0.31%，高見2,344.6美元。瑞銀貴金屬策略師Joni Teves相信只是短期整固，預計金價未來數季將持續向上，料今年可升至每安士2,500美元，並帶動銀價及工業相關大宗商品價格，且正吸引投資者的注意。

她解釋，中國及印度市場對黃金需求殷切，加上地緣緊張局勢引伸出避險需求、環球央行增加黃金儲備、美國聯儲局減息預期等，均為金價帶來支持，惟提醒若美國聯儲局掉頭加息，將拖累金價。