日核心CPI升2.2% 連續25月高於目標

日本4月包括能源成本，但扣除新鮮食品價格的全國核心消費物價指數（CPI）按年升幅由3月的2.6%放緩至2.2%，升幅是2022年6月以來最小，符合市場預期；至於整體全國CPI按年升幅放緩至2.5%。分析指出，日本通脹連續兩個月放緩，但仍高於日本央行2%的通脹目標，而日圓近期貶值令由成本推動的通脹壓力持續。日圓兌每美元昨曾報157.04，每百日圓兌4.974港元。

日本4月扣除新鮮食品的全國核心CPI放緩至2.2%，已是連續第二個月回落，並為連續第25個月高於日本央行的2%目標；除新鮮食品和能源的全國核心消費物價指數，則按年上升2.4%，亦較3月升2.9%明顯放緩，同樣符合市場預期。市場高度關注日本4月的通脹數據，皆因日本政府於4月展開新一個財政年度，不少公司會在此月修訂商品售價。

日央行行長植田和男在意大利召開的七大工業國集團（G7）財長會議前表示，雖然日本第一季經濟收縮，但日央行對當地經濟逐步復甦的看法未有明顯變化；又指日本經濟正處於溫和復甦軌道上，而美國經濟能否「軟着陸」，是全球經濟面臨最大的問題。

新西蘭或加息一次 另一方面，外媒引述新西蘭儲備銀行副行長Christian Hawkesby表示，央行本周決定將利率維持在5.5厘的水平，是因為貨幣政策委員會仍對中期內通脹將回到1至3%的目標水平有信心。

Hawkesby續稱，減息不是近期政策討論的一部分，因在央行將討論轉向是維持利率不變還是降息前，還有一些因素需要解決。本周該央行宣布維持利率不變，但警告要到明年才可能減息，提高了在開始減息前再加息一次的可能性。