英零售月跌2.3％遜預期 鎊匯反覆

英國國家統計局公布，4月零售銷售按月下降2.3%，3月的降幅向下修正為0.2%，上月降幅遠超市場預期，且錄4個月最大跌幅；按年計算，零售銷售額下降2.7%，與先前0.4%的增幅相比大幅放緩。同月，核心零售銷售（不含汽車燃料銷售）按月下降2%，而3月為下降0.6%；按年計算，核心零售銷售額下降3%，而3月沒有變化。

數據表現令人失望，英鎊兌美元昨曾跌穿1.27水平，低見1.2677，之後回順至1.2712；英鎊兌港元報9.9305。

另一方面，英倫銀行發言人表示，已經取消央行政策委員在英國大選活動期間的所有演講和公開聲明。不過，基本業務將繼續進行，包括6月20日的利率決定，但貨幣政策委員會的成員在7月4日大選結束前，不會單獨發表任何公開講話。央行每年兩次的《金融穩定報告》也將採用同樣做法，該報告將於6月27日發布，伴隨報告發布所舉行的新聞發布會將被取消。

歐元區消費信心微升 此外，英國5月GfK消費者信心指數為負17，優於預期的負18，前值為負19，為2021年12月以來最高。另5月歐元區消費者信心較4月上升0.4點至負14.3，接近市場預期的負14.2。自2月以來，市場情緒一直在改善，徘徊在2022年2月以來的最高水平附近，部分原因是歐洲央行近期減息的預期。

另德國第一季經季節調整後國內生產總值終值確認按季升0.2%，符合預期；未經季調終值確認按年下跌0.9%，亦符合預期。