馬斯克轉軚 反對美向華電動車加徵關稅

正當市場盛傳，中國將就美國對中國電動車狂加關稅作出反制之際，美國最大電動車生產商特斯拉（Tesla）創始人馬斯克公開反對美國向中國電動車加徵關稅，亦不贊成任何扭曲市場的措施，似乎是要在中國行動前表態，冀能將反制行動對該企在華業務的影響降至最低。

事實上，馬斯克之前曾公開揚言，美國需要貿易壁壘保護汽車產業，最新卻「轉軚」，他以視像形式出席法國巴黎一個科技會議，指Tesla和他本人均沒有要求向中國電動車加徵關稅，又對華府行動感到驚訝，並提及Tesla在中國市場的競爭相當激烈，「既無關稅又冇特殊支持」，自己亦不贊成徵收關稅。

SpaceX或配股集資 不過，Tesla近年銷售放緩乃不爭事實。該企繼在歐洲市場遭遇滑鐵盧後，最新又在年度可持續報告中，刪除過去兩年報告曾提及「到2030年要每年銷售2,000萬輛車的目標」。另有消息指，其上海廠已將Model Y產量大砍20%。

七大工業國集團（G7）財長和央行行長會議正在意大利舉行，此前美國財長耶倫繼續拉攏歐美各成員國，共同反對中國產能過剩，並指產能過剩並非僅是中美之間的議題，低價出口傾銷同時威脅新興市場等全球企業。

提及馬斯克，其另一業務旗艦太空探索企業SpaceX傳出將有新一輪配售舊股行動，可能於6月進行，每股價格介乎108至110美元，但細節並未敲定，而以上述作價計算，SpaceX估值約有2,000億美元（約1.56萬億港元），略高於上次配售的1,800億美元（約1.4萬億港元）估值。

其他車企消息方面，美國最大車廠通用汽車（GM）行政總裁Mary Barra稱，短期之內未有退休打算，強調集團正邁向業務轉型。