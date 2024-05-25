美准推以太幣現貨ETF

料最快7月上市 幣價及港板塊回吐 美國證券及交易委員會（SEC）繼今年1月批准比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上市後，昨日向以太幣現貨ETF「開綠燈」，批准包括貝萊德、富達、灰度等8隻以太幣現貨ETF遞交的交易規則變更提案（即19b-4表格），意味投資者可透過美國傳統證券交易所買賣相關ETF，令市場喜出望外，惟確實交易時間尚未清楚。

值得留意的是，SEC批准了多個以太幣現貨ETF的19b-4表格，但在產品正式推出之前，發行人仍要獲得另一輪批准，在其S-1註冊聲明生效後才能開始交易。目前仍未清楚需時多久，估計可能需時數周，也可能長達3個月。

其他加密幣可望放行 此外，今次的放行由SEC交易和市場部門批准，跟年初比特幣現貨ETF當時由5位SEC委員投票的過程略有不同。而在SEC正式批准以太幣現貨ETF的關鍵文件後，亦發生一段小插曲，就是SEC網站一度故障，不過現時SEC網站已恢復正常。

現時以太幣是第二大加密貨幣，市值約4,390億美元（約3.42萬億港元），而「一哥」比特幣市值則為1.31萬億美元（約10萬億港元）。有業內人士認為，以太幣的現貨ETF規模會較比特幣細；亦有分析指，SEC的放行曲線承認以太幣不是證券，並可望擴散至其他加密貨幣。

港傳允以太幣ETF質押 至於目前一眾加密貨幣的屬性仍是爭議不絕的議題，其中質押與否更牽涉到會否被定義為證券，而以太幣現貨ETF之所以獲SEC放行，富達等機構早前取消質押就是關鍵。SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）則稱，在不預先判斷的情況下，並非每種加密貨幣都是證券，又認為相關市場需要裁判員。

之不過，香港對此取態與美國不同。據報香港證監會正在考慮允許以太幣ETF質押，該會已經與加密貨幣ETF發行人，就通過持牌平台提供質押服務進行商討，透過持牌平台進行質押事宜，惟沒有明確時間表。證監會對相關傳聞未予置評。

所謂「質押」，意指在特定的區塊鏈網絡中，鎖定加密貨幣一段時間，從而換取利息收入。不過，由於幣價容易大上大落，抵押後貨幣亦不能動用，因而可能適得其反。

港以太幣現貨ETF表現 以太幣年內走勢