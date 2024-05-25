絲絲講場：渣打「大查樓」點心教防騙

正所謂「道高一尺，魔高一丈」，金融科技的發展亦伴隨着隱藏風險。渣打香港推出「防騙大查樓」活動，將點心店改裝成期間限定的大茶樓，透過融入防騙資訊的特色點心，教導老友記防詐騙貼士！該行香港區行政總裁禤惠儀表示，一直與監管機構合作提升偵測機制以保障客戶，今年首季成功攔截的涉騙款項按年上升超過四成。

出席開幕活動的香港金融管理局副總裁阮國恒呼籲，公眾要時刻保持警惕，提高自己的防騙意識；提醒長者不要輕易相信不明來歷的電話號碼，保持冷靜，之後再用慣常的方法聯絡親友確認。

他又指，現時收到許多的詐騙個案，被騙的第一步通常都是在即時通訊軟件或手機短訊，收到「積分到期」或「確認身份」等訊息的Link（連結），繼而向騙徒洩露個人私隱，提醒老友記記住「亂撳link就棗糕（糟糕）」。

下月到長者中心宣傳 禤惠儀仲話，該行已實行多項防騙措施及偵測機制保障客戶，例如銀行手機應用程式加入反惡意程式保安措施。另外，渣打義工隊將於6月份走訪多個長者中心，及舉行一連串教育活動，預計可向逾千名公眾人士宣傳防騙知識。

余絲韻