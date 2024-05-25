滙豐花旗等傳須減少WFH

美擬撤金融業通融安排 事緣美國金融業監管局（Finra）早年因應疫情，很多人開始遠程工作，而放寬對經紀、交易員和其他員工的監管規定。Finra近日據報正準備取消這些通融安排，促使各大銀行權衡需要多少員工全職返回辦公室。業內將進辦公室工作5天的要求歸咎於Finra規定，但Finra反駁稱，沒有規定註冊人員每周在辦公室工作5天；又指監管當局實際上是為了給公司更大的靈活性，而非更少，並允許註冊人員在家工作。

總部位於紐約的花旗銀行則在聲明中指，該企要求大約600名之前合資格遠距工作的美國員工，每周到辦公室上班5天，惟大多數員工仍可以繼續混合工作模式，每周最多可在辦公室以外工作兩天。

巴克萊亦在一份備忘錄中指，自6月1日起，巴克萊將要求全球數千名投行員工，每周在辦公室工作5天，或出外拜訪客戶。

該行的業務全球聯席主管Cathal Deasy和Taylor Wright在備忘錄中稱，員工在辦公室，能帶動創新、協作及更強大的文化，而負責人可酌情允許在需要時偶爾進行彈性工作。