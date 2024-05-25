康方闢謠 股價仍冧逾兩成

另康方生物宣布，國家藥品監督管理局已批公司自研的全球首創雙特異性抗體新藥依達方（依沃西注射液，PD-1/VEGF）的新藥上市申請。經作出查詢後，公司確認無內幕消息需披露。

有內媒引述康方相關人士指，美國臨床腫瘤學會（ASCO）披露的數據結果優異，不存在低於預期的說法，已在ASCO大會上進行口頭報告，並預告將於6月1日正式發表。