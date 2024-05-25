康方闢謠 股價仍冧逾兩成
康方生物(09926)旗下治療肺癌藥物「依達方」據報臨床數據不似預期，消息觸發其股價昨日早段一度大跌44.9%至26.45元。公司於昨午發公告澄清後，收市股價跌幅縮窄至22.89%，報37.05元，成交額逾39億元，為第3大活躍港股，公司市值單日蒸發95.2億元，至僅320億元。
另康方生物宣布，國家藥品監督管理局已批公司自研的全球首創雙特異性抗體新藥依達方（依沃西注射液，PD-1/VEGF）的新藥上市申請。經作出查詢後，公司確認無內幕消息需披露。
有內媒引述康方相關人士指，美國臨床腫瘤學會（ASCO）披露的數據結果優異，不存在低於預期的說法，已在ASCO大會上進行口頭報告，並預告將於6月1日正式發表。
其他藥企消息方面，基石藥業(02616)指其研發管線2.0的重磅產品CS5001（ROR1 ADC），治療晚期實體瘤和淋巴瘤患者的臨床1a/1b期全球多中心首次人體研究數據的摘要，已在ASCO年會的網站發布。
開拓藥業(09939)宣布，其自主研發、潛在同類首創的KX-826酊1%治療中國成年男性雄激素性脫髮（AGA）的臨床試驗，已於近日獲國家藥品監督管理局批准，用以評價KX-826酊1%外用治療中國成年男性AGA患者的有效性和安全性。
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