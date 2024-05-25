華首4月FDI跌幅擴至27%

內地股市周五延續回調態勢，滬綜指昨失守三千一關口，收報3,088點，重返一個月前低位，全周累挫2.07%，連續第二周下跌。人民幣匯率走勢亦見失色，連帶今年首4個月實際使用外資金額（FDI），亦驟降至3,602億元（人民幣•下同），按年跌27.9%，降幅較首季的26.1%擴大1.8個百分點。

A股受壓 交投減近一成 過去一周，內地資本市場亮點放在特別國債，20年期超長期特別國債昨亦通過財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行，發行利率定在2.49厘，將在下周三起上市交易。

A股3大指數續全線向下，滬綜指昨跌0.88%，深成指收挫1.23%，深圳創業板指數更跌1.81%。全周累計，深成指及深圳創業板指數各跌2.93%及2.49%，雙雙連跌兩周。市場交投淡靜，滬深兩市全日成交再縮減近一成，僅錄7,639億元。北上資金全日透過滬深股通淨賣出A股約40.39億元，為連續第二日拋售。

全國吸外資效應同樣未見成果，中國商務部外資司負責人稱，去年首4個月中國吸引外資4,994.6億元，為歷史最高水平，因此，今年同期下降主要受去年高基數影響。從引資規模看，今年首4個月中國新設立外商投資企業1.68萬家，按年增19.2%。外商投資從項目簽約、註冊公司到建成投產通常會有一個過程，在這個過程中外資將隨項目建設進度持續到位。新設企業數量的增長有一定風向標作用，將對未來到資形成支撐。

惟外資關注的人民幣匯率仍然波動，由官方開出中間價報7.1102，按日跌4點子，續創1月23日之後的4個月新低。人民幣在岸價昨午4時30分收報7.2447，略跌一點子，也是近一個月低位，而離岸價曾見7.2603，即每百港元兌約92.93元人民幣。