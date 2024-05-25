洲際航天副主席退任 麥格理再減持
由文壹川（SUN Fengquan）擔任主席兼行政總裁的洲際航天科技(01725)董事會再有人事變動。該企昨晚公布，執行董事及董事會副主席古嘉利將於今年6月25日舉行的股東大會結束後退任，惟公司尚未收到對方的明確辭任函。
據公告，在公司與古氏就其職位進行討論期間，她認為公司已終止其服務，並根據有關假設向公司發出卸任職務的函件。收到卸任函後，公司已多次向她解釋，公司無意在其任期屆滿前單方面終止她的服務。儘管如此，她堅稱公司已終止其執行董事職務。公司尋求法律意見後獲告知，據開曼群島法律，卸任函並不構成有效的書面辭呈。目前，公司尚未收到她的明確辭任函，因此假設她希望於股東會退任，且不會膺選連任。除古氏就其出任上述職務的薪酬外，公司並不知悉董事會與她之間有任何意見分歧。
月內6度掟貨 料涉890萬
另一方面，洲際航天再遭澳洲金融集團麥格理減持。聯交所資料顯示，麥格理於5月22日在場外減持洲際航天115.92萬股，按當日收市價1.92元計算，該批股份市值約220萬元。該企股價昨日收報1.84元，跌1.08%。
事緣洲際航天向多家金融機構融資不果後，去年向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有約七成換股權未被行使並沽出。
資料顯示，是次乃5月以來，麥格理第6次在場外減持洲際航天股份，前5次分別在5月3日減持57.32萬股、5月7日減持10.28萬股、5月9日減持122.56萬股、5月10日減持60.14萬股，以及5月16日減持119.82萬股，連同5月22日減持的115.92萬股，估計套現金額合共逾890萬元。
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