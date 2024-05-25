洲際航天副主席退任 麥格理再減持

據公告，在公司與古氏就其職位進行討論期間，她認為公司已終止其服務，並根據有關假設向公司發出卸任職務的函件。收到卸任函後，公司已多次向她解釋，公司無意在其任期屆滿前單方面終止她的服務。儘管如此，她堅稱公司已終止其執行董事職務。公司尋求法律意見後獲告知，據開曼群島法律，卸任函並不構成有效的書面辭呈。目前，公司尚未收到她的明確辭任函，因此假設她希望於股東會退任，且不會膺選連任。除古氏就其出任上述職務的薪酬外，公司並不知悉董事會與她之間有任何意見分歧。