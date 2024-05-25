萬科7個月3度遭惠譽降級

萬科名下深圳灣超級總部基地一幅地皮的使用權，目前仍在深圳公共資源交易中心掛牌以七折「蝕本價」轉讓，距離下周一結束競拍已進入倒數之際。外媒稱，萬科今年較早時，擬向部分債權人提出債務置換方案，其中包括將非標準化債權置換為ABS。此前萬科亦一直與保險公司磋商，自去年12月以來已兩度延遲付款。

不過，惠譽繼3月將萬科的長期外幣發行人違約評級降至「BB+」、即俗稱垃圾級別之後，決定進一步下調萬科評級至「BB-」，並把萬科評級展望由「負面觀察」調整至「負面」。惠譽指，降級主要是反映萬科今年以來銷售較預期弱，令公司流動資金緩衝減少；評級展望「負面」則反映即使內地加強政策支持力度，但萬科及整個行業的銷售，仍面臨風險無法企穩，且萬科的現金生成和資產回收計劃可能受到影響。萬科昨日股價隨即急瀉，H股收挫8.65%，A股亦跌逾半成。

此外，貝萊德於5月21日在場內減持萬科151.76萬股，平均價每股6.4152元，持股量由7.02%跌至6.95%。

萬達資產售太盟傳聞料不實 同樣資金流緊張的萬達集團，亦備受市場關注，甚至傳出今年3月獲得珠海萬達商管集團控制權的私募股權公司太盟投資集團（PAG），擬考慮收購萬達集團旗下近500家購物中心，有關地產物業資產估值或高達1,000億元，PAG可能會籌組一個基金，並引入其他投資者參與此次交易。不過，昨日有內媒分析指，上述傳聞有多處錯誤，可能是不實消息。

事實上，萬達集團的流動性壓力早有迹可尋。內媒資料顯示，除了萬達集團總部所在地之外，自去年以來，萬達已累售10餘座萬達廣場，兼退出不少萬達廣場的輕資產管理，瘦身回血目標清晰。至於今次潛在賣產撲水對象PAG，亦與萬達早有淵源。

PAG等投資股東與大連萬達商管集團在3月以各持股60%及40%形式，合資建立大連新達盟商業管理公司，PAG一方投資額達600億元，成為近5年在中國私營企業股權交易規模之中單筆最大。該合資子企就是珠海萬達商管，目前管理496個大型商業廣場。該分析補充，當中屬萬達自有資產的僅有300個，其餘廣場的產權方並非萬達，只是由萬達商管負責管理。以單個萬達廣場平均估值約15億元計，300個廣場總市值約4,500億元，恐怕萬達不急於為了千億元而大蝕本。

惠譽接二連三降萬科評級