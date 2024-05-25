阿里發換股票據 股價跌 條款難理解 散戶唔敢吼

涉回購限額 變相減規模 無論此番資本操作的意欲為何，從短期結果來看似乎是失敗的，因為在早於發債之前，消息已經傳開，而阿里股價周四大跌5.24%，昨日再跌0.63%，收報78.15元。更重要的是，市場上各種有關此前資本操作的原理、解讀層出不窮，歸根究柢在於阿里的交易公告寫得含糊不清，比如「限價看漲」交易的部分，到底阿里是買入及賣出了多少期權，各自行使價是多少。

在缺乏詳細資料的情況下，本報記者試圖向數位財金界人士請益，惟眾說紛紜。考慮到專家也未必能夠完全理解阿里的操作，反映在市場的最直接反應，遂令多數投資者、特別是散戶投資者不願沾手。

比較能確定的是，阿里此次的做法其實與籌集資金無關，更多是透過一系列的金融操作，變相向機構投資者授出了一堆高行使價的認購期權。而機構投資者出於對沖或者賺錢的考慮，亦會更有動機去買賣阿里的股票，從而希望釋放其價值。惟與此同時，此番交易中亦涉及到佔用公司原先公布的回購計劃限額的部分，因此變相等於減少回購規模，因此亦給予市場「借錢回購，多此一舉」的感覺。

阿里雲3年內增設數據中心 另邊廂，阿里旗下的阿里雲宣布，將在墨西哥設立首個「雲地域」，並於未來3年內，在馬來西亞、菲律賓、泰國和南韓增設數據中心。阿里雲海外業務事業部總裁袁千表示，隨着各行各業對人工智能（AI）需求的快速增長，正在加大投入，在全球範圍內擴大AI基礎設施，並增強雲計算能力。與此同時，公司亦會與全球高校和主要市場的當地夥伴合作，共同開展數碼人才培育計劃，協助下一代掌握必要的AI技能。