花旗料小米2026交車30萬輛

根據花旗的預測，小米能在2026年實現全年30萬輛的交付量，此乃相當關鍵的指標。目前內地汽車行業流行一種說法，新能源車企要實現收支平衡，每年的銷量正正是30萬輛，因為只有足夠的生產規模才能夠降低成本。花旗輕微上調小米目標價至22.4元，並指其受惠於物聯網（IoT）與生活消費品業務毛利率穩健，以及電動車業務虧損收窄等。

美銀較審慎 目標價20.5元 不過，美銀證券仍維持小米20.5元的目標價，重申「中性」評級。除對小米的電動車業務審慎外，該行維持小米全年智能手機出貨量預測，並預計由於基數較高，下半年的按年增速將相對持平。

另外，建銀國際證券上調小米的目標價21.43%至23元，原因在於電動車業務銷量增長下有望更快扭虧為盈，以及IoT與生活消費品業務毛利率表現較佳。該行預計，小米的智能手機業務收入今明兩年分別增長11%及6%，主要受Android手機市場復甦及去年較低基數推動。展望未來，最值得關注的兩大指標在於小米SU7電動車的交付情況，以及手機市場整體復甦。