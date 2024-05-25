強積金首5月人均賺萬四

強積金研究機構積金評級表示，強積金5月截至21日止投資收益約4.02%，相當於投資收益約408億元，以475萬名強積金成員計算，平均收益約8,600元；而今年以來的回報則約為6.33%，投資收益約664億元，即每位成員平均收益約14,000元。

中港股基金月內回報7% 積金評級指，在中港股市的引領下，強積金有望在5月份錄得正回報，這將是今年第3個月的正回報。目前所有資產類別在5月份均綠得正回報。中港股票基金回報約7.59%，預計將連續第二個月高踞強積金資產類別表現排行榜首位，並將是中港股票基金今年連續第4個月獲得正回報，而以首5個月表現來看，預計將是自強積金推出以來第4高的首5個月回報表現。

計入強積金供款後，目前估算5月底的強積金總資產約為1.23萬億元，按月增加約448億元；今年迄今增加約888億元，即強積金成員平均帳戶結餘約25.87萬元，按月增加約9,400元。

積金評級主席叢川普表示，強積金成員在今年第一季將創紀錄的92億元投入美國股票基金，同時從中港股票基金撤資31億元。這種對本地股市缺乏信心的情況，與本地股票基金現已連續4個月錄得正回報的事實互相矛盾。

他指，儘管市場持續波動，投資情緒一般來說似乎正在轉向積極。雖然全球通脹仍然頑固，利率仍然居高不下，但穩健的企業業績正在支撐投資者的信心。

儘管如此，經濟的不確定性，英國和美國大選即將到來，以及地緣政治緊張局勢尚未減弱。投資永遠不存在確定性，但可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來減輕不確定性。

今月積金評級指數基金5強