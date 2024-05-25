港股4連跌 周挫4.8%

瑞銀指重估空間有限 憂慮美國聯儲局推遲減息，港股跟隨外圍向下，恒生指數昨日再挫逾200點，連跌4日，累插1,027點或5.23%，全周埋單累挫944點或4.83%，扭轉對上4周升勢。瑞銀表示，港股反彈後，今年內市盈率重估空間有限，維持MSCI香港指數目標為9,500點，恒指目標為20,600點，分別基於12.8倍和9.6倍目標市盈率。

恒指低開126點後，跌幅一度縮至不足一點，高見18,867點，惟其後沽壓加大，最多挫336點，低見18,532點，收市仍跌259點，報18,608點，失守20天線。國企指數跌96點或1.44%，報6,605點；科技指數跌96點或2.48%，報3,799點。

交投微降 沽空額縮 港股昨日成交1,267.46億元，按日微減2.47%；「北水」淨流入規模亦有所縮細，單日淨流入25.16億元，按日少28.31%；沽空金額達162.59億元，佔大市成交12.83%，分別按日減少4.49%及0.27個百分點。

瑞銀指出，MSCI香港指數和恒生指數在過去兩個月從各自低位上升19至20%；MSCI香港指數遠期市盈率已從10.5倍升至12.7倍，股票風險溢價亦已回歸均值。自2023年12月以來，今年5月首次見到恒指2024至2025財年的盈利修正為正值。

亨達財富管理董事總經理姚浩然預料，聯儲局今年9月仍有機會減息一次，美股趨勢反覆偏好，港股仍屬大漲小回格局，可以憧憬內地會再有救市措施出台，宜留意資金流及人民幣走勢，恒指防守位置為18,600點，進取投資者可選擇新經濟股份，同時可考慮以石油股、電訊股作收息配置。

瑞銀部分喜愛港股名單 恒指年內走勢