美經濟軟着陸存疑 環球資金勢大挪移

大摩預期聯儲9月減息 新債王估最快今年衰退 環球經濟表現與今年初市場的預測相距甚遠，美國經濟過熱持續響警，聯儲局的減息時間表一再推遲，現在市場甚至乎擔心，在減息周期啟動前，尚有機會再進一步加息，對美國經濟軟着陸造成極大挑戰。不過，財金界對於美國經濟走向未有共識，高盛行政總裁（CEO）所羅門、摩根大通CEO戴蒙等人日前先後都警告衰退風險，惟來自摩根士丹利、瑞銀的團隊等則仍看好經濟可以軟着陸，正是這種不確性，在下月迎面而來的半年結前，資金已開始採取分散風險行動，從高估值的美股流出，轉投其他市場，當中尤以昨日曾再創新高的印度股市最為亮眼。同一時間，外資亦靜悄悄流入估值大落後的中國股市，或預示下半年環球股市將迎來一輪大洗牌！

華爾街大戶看法分歧 市場對於美國經濟孰好孰壞，看法可謂南轅北轍。大摩發布了下半年展望，該行的全球首席經濟學家Seth Carpenter估計，今明兩年的美國經濟增長率均為2.1%，又指移民及人口增長將擴大勞動力基礎，在不推高通脹的情況下支撐經濟，預計今年聯儲局9月會開始減息，年內累計減幅0.75厘。

瑞銀財富管理亦指出，最新數據顯示通脹正在放緩，並指不單是美國，全球的減息周期「仍然在正軌」，預測美國今年底前會累計減息半厘。美國銀行環球研究主管Candace Browning亦指出，不認同經濟衰退或滯脹的說法，經濟硬着陸更不太可能發生。

另邊廂，最新加入唱淡美國經濟的有人稱「新債王」的雙線資本（DoubleLine Capital）創始人岡拉克。他指現時美國有諸多經濟衰退的信號，包括信用卡拖欠率上升、零售數據疲弱等，預計最快今年底前將會陷入衰退。另值得留意的是，雖然高盛及摩通的CEO都看淡經濟前景，但這些CEO手下的分析員團隊明顯有不同的觀點，對經濟的預判更傾向於中性。

道指早段反覆靠穩 美股周五早段靠穩，道指曾升121點，報39,186點；標指升29點，報5,297點；納指升140點，報16,876點。美國4月耐用品訂單按月增長0.7%，勝預期。

考慮到美國前景難測，對於多數真金白銀投資在市場的基金經理而言，與其「拋硬幣」賭後市走勢，還不如選擇一些前景更明朗的市場，畢竟做好還是做淡其實都不難，最怕的是估錯市。

美國銀行全球新興市場策略師David Hauner有一個簡單直接建議，他說︰「投資者可在新興市場渡過這個夏季。」雖然美元似續強勢，但今年來新興市場表現依然強勁，這與過往美元強、新興市場弱的規律明顯有出入，從側面反映了資金偏好。Hauner亦指出，明年全球經濟增長會變得更多元化，加上個別新興市場減息的幅度可能會超出預期（可推動債價上升），綜觀全球各類資產，新興市場股債都具有吸引力。

新興市場中印續吸資 在芸芸的新興市場中，印度股市昨日再創盤中新高，Sensex指數昨日曾高見75,636點，升218點，惟尾市現獲利回吐，最終倒跌7點收市。除了股票外，印度債券亦成為全球資金追逐的對象，摩根大通去年就已宣布把當地政府債納入新興市場債市指數，措施將於今年6月底生效。隨着納入的時間點將至，印度債券亦變得炙手可熱。

近年備受冷落的中國股市亦開始迎來外資流入。北向資金回流始於今年2月，截至5月23日，北向資金年內淨買入金額增至927.23億元人民幣，遠超過2022年及2023年的全年淨買入金額，反映出環球資金正悄然加注A股市場。其中，僅在4月26日一天，北向資金就大舉淨買入224.49億元，創下滬深股通開通以來的最高單日紀錄。

與此同時，近期披露的13F報告也顯示，不少機構今年第一季度加倉了中概股，包括淡馬錫、貝萊德、高盛等資管巨頭。種種迹象都顯示出，全球資金對中國資產的興趣正加速升溫。

環球股市今年以來表現