宏觀剖析：中港股市發力追落後

自農曆新年過後，內地及港股終擺脫多年頹勢，在政府推出多個利好政策下，表現氣勢如虹。現時MSCI中國指數較MSCI新興市場指數仍折讓高達兩成，是全球少數價值相當便宜的市場，預計中港股市今年可交出亮麗成績，相關基金可逢低吸納。

事實上，內地社會融資數據仍呈負增長，企業第一季財報淨利潤倒退，加上近期美國再對中國進口商品加徵關稅總值達180億美元等，不明朗因素仍然存在。但踏入第二季，A股與港股走勢及市盈率已出現明顯修復趨勢。現時中港股市估值仍低於長期平均值水平，縱使預期全面上揚的行情仍未出現，但近期個別板塊已見價量齊升，包括公用事業、保險及銀行、資源、基建、電力事業、科技等，預期後市表現仍可看好，建議投資者選股重於選市。

受惠外資重新回流 內地第一季企業整體淨利潤仍呈現倒退，但公用事業卻逆勢增長，其第一季淨利潤年增率接近27%，交通運輸及環保等行業也分別有26%與14%的增幅。公用事業的相關產業正經歷政策性的修復階段，相信盈利能力仍有上升空間。

另外，隨着內地經濟持續回溫，以及推出多方面的樓市救市措施，有助穩定樓市。近期外資機構已陸續上調A股及港股評級，資金已開始回流，除本地資金湧入股市，預料可吸引國際長線資金再重新部署，相信股市最壞情況已過，估計第二季中港股市有望反覆上揚。

不過，股市雖已看到觸底迹象，但經濟復甦仍存在壓力。幸好內地首季經濟增長維持5.3%，這主要受惠淨出口額增加，工業生產與零售銷售表現仍未如預期，內房業依舊低迷，故企業盈利存在一定挑戰。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊