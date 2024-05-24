大行觀點：可換股債券攻守俱備

可換股債券具備穩定和持續增長的特性，既能為投資者在金融市場提供保障，同時又具有增長潛力，不僅是另一種投資選擇，更可守護投資組合及加快資本增值。

儘管它的普及度不如傳統企業債券廣泛，其實可換股債券早在19世紀由英國和美國的運河和鐵路公司首次發行，用於為其最新項目進行融資。近年可換股債券的受歡迎程度有所上升。由於這種混合證券同時具備債券和股票的一些性質，並與其他資產的關聯性較低，因此有望在投資組合中發揮良好作用。

產品結構兼具股債功能 與股票或債券投資相比，可換股債券的特點在於其對金融市場狀況的反應。雖然沒有投資是全無風險，但它在金融市場下跌時能夠提供一定程度的保護，同時能夠受惠於金融市場的升浪。

標準的可換股債券是一種支付利息的企業債券，當中含有一項選擇權，允許持有人在指定時間內，將債券部分轉換成發行企業的股票。在債券到期時，它的價值是債券的贖回價格（若持有人沒有將債券轉換成股票），或債券被轉換成股票的市場價值。

有許多原因促使投資者將可換股債券轉換為股票，當中包括股票價格波動、股息考慮、金融市場狀況，以及投資者對投票表決權的看法及對企業的經營策略展望。

除了這種標準結構，可換股債券亦可以包含債券的其他特性。這些特性允許發行債券的企業在到期日之前回購債券。這通常以預定價格或給予投資者在債券到期前，按特定價格將債券賣回予發行人的權利。實質上，這些特性為債券發行人和持有人提供更大的靈活性。

對利率上升敏感度較低 由於可換股債券含有股票的性質，當相關股票價格上升時，其價值會隨之上升。同樣地，當相關股票價格下跌時，其價值也會下降，但不會出現與股票同樣的跌幅，因為當中的債券部分提供支撐作用。此外，可換股債券在金融市場低迷時扮演着安全網的角色，因為它確定了債價的下限。

只要可換股債券的發行公司持續履行其償債義務，無論股票價格下跌多少，它的價值將至少等同債券價格下限。在這種情況下，可換股債券就像普通債券一樣，為投資者提供資本保障。此外，由於大多數可換股債券是無擔保優先債券，因此它在資本結構的級別高於其他債券和股票。一旦發債企業面臨清盤，可換股債券的持有人將較等級較低的證券投資者優先獲得償還，從而提供額外的資本保障。

與傳統債券相比，可換股債券對利率上升的敏感度較低。這很大程度上受惠於其普遍較短的存續期（通常為3至5年）和內含的股票期權，股票期權往往對利率上升較為敏感，從而形成補償機制。

可提供保障 穩定收息 可換股債券內含的股票期權在金融市場波動增加時提供保障作用，因為金融市場的波動性增加時，股票期權的價值也會增加。

在收益方面，由於可換股債券具有收息作用，可提供穩定的收益來源，對尋求增長及收益的投資者更具吸引力。可換股債券的利率通常低於同一發行人所發行的標準債券利率，反映其具備股票上升潛力的特徵。然而，對於提供的收益、資本增值潛力及下行保障的投資者而言，通常這些特徵是可接受的。

基於其獨特性質，為投資者提供「兩全其美」的投資選擇，既能選擇投資於股票，又能受到債券價格下限的保障（在債券部分提供下行保障和收入的同時，對股權部分的上漲敏感）。因此，對於希望獲得股票增長潛力，但想採取相對保守態度，又希望獲取利息收益的投資者而言，可換股債券是理想的替代選擇，它們可能成為投資組合中具有吸引力的穩健資產。

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