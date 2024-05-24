栢慧豪園租賃月增50%

樓市前景未明，買家「縮沙」轉租，近期住宅租賃轉旺，其中，天水圍栢慧豪園5月的同類交投，按月大增逾50%，兩房戶放盤僅一日，即以每月1.25萬元租出。

中原伍耀祖稱，屋苑本月錄約20宗租賃成交，上述為6座高層B室，實用面積約502方呎，呎租約24.9元。另一伙為5座高層E室，實用面積約498方呎，放盤僅4日，亦以月租約1.25萬元租出，呎租約25.1元。

祥益林家倫透露，同區嘉湖山莊麗湖居6座高層H室三房戶，實用面積約547方呎，減租1,500元，同屋苑租客以1.25萬元即睇即租，呎租約22.9元。

荃中收樓即日1.1萬租出 荃灣5月暫錄約150宗租務成交，荃灣中心佔約18宗。中原余仲平稱，新加坡投資者3月一筆過購入屋苑11座高層D室兩房單位，實用面積約307方呎，收樓即日減租800元，獲同區客以1.1萬元承租，呎租約35.8元。

屯赤隧道開通後，屯門租盤近年備受機組人員追捧。美聯曾祥聰指，區內叠茵庭8座中層E室，實用面積約376方呎，套兩房間隔，以1.3萬元放盤，外籍機組人員議價後以1.15萬元承租，呎租約30.6元。