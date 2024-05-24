二手見紅：藍灣半島劈120萬售 逾一年虧損12%

撤辣令短期購入單位的二手業主加快蝕賣斬纜。小西灣藍灣半島一房連裝修單位，兩個月減價逾120萬元沽出，原業主購入僅一年多，帳蝕約12%離場。

世紀21Q動力招潔冰稱，上述單位為5座高層H室，實用面積約323方呎，於3月叫價650萬元放售，近期減至578萬元，經數天議價後，終以528萬元成交，呎價約16,347元。原業主於2023年2月才以600萬元購入，帳面蝕約72萬元。

大角咀港灣豪庭再錄損手個案。香港置業曾家輝指，屋苑3座高層E室，實用面積約344方呎，兩房間隔，以約650萬元放售約一個月後，以630萬元易手，呎價約18,314元，原業主在2021年11月以約750萬元購入，持貨只有約兩年半，帳面虧損約120萬元。

麗港城呎價失守萬元 藍籌屋苑重磅業主加快出貨。港聯置業方健勝稱，茶果嶺麗港城20座高層C室，實用面積約517方呎，叫價650萬元，放盤3個月，減價至583萬元沽出，呎價約11,277元。原業主持有其他住宅，上址持貨約4年帳蝕147萬元。同屋苑7座低層兩房戶，面積相同，成交價515萬元，呎價跌至約9,961元。

部分業主擴大減幅。中原趙鴻運表示，西灣河嘉亨灣2座中低層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望海景，附裝修，3月中叫價1,080萬元，累減130萬元，以950萬元沽出，呎價約19,153元。

弦海持貨5年貶值24% 新界區情況相若。該行岳家富稱，屯門弦海中層J室，實用面積約224方呎，開放式間隔，享河景，撤辣前以330萬元放盤，3月已降價至308萬元，最終獲投資客零議價承接，呎價約13,750元。原業主於2019年4月以407.32萬元一手買入，現時帳面蝕99.32萬元，單位約5年貶值約24%。

市場消息透露，沙田玖瓏山天瓏閣2座高層單位，實用面積逾1,500方呎，市傳以2,100萬元易手，呎價約1.36萬元，單位於2016年購入，帳面跌價逾1,200萬元，期內蒸發約37%。