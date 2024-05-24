伯恩光學逾億購觀塘一批舖

商業市場買賣交投轉活，觀塘成業街電訊一代廣場一樓多個舖位合共以逾1.06億元易手，呎價約一萬元，據悉新買家為伯恩光學創始人楊建文或有關人士。

土瓜灣舖16年升值57% 該批舖位分別是一樓B1、B2及C號舖，面積共約10,635方呎，現由多家食肆租用。據了解，該買家近年於觀塘區已掃入不少物業，包括早前斥1.5億元向鄧成波家族購入觀塘開源道62號駱駝漆大廈第一座地下A1及A2號地舖，該舖建築面積約2,126方呎，成交呎價逾7萬元。

另外，土瓜灣北帝街43至45號地下連入則閣樓，地舖建築面積約1,100方呎，閣樓面積約750方呎，以約2,800萬元登記易手，以月租逾10.4萬元計算，租金回報率約4.5厘。原業主於2008年以約1,776萬元買入，持貨約16年，物業升值約1,024萬元，漲幅約57.7%。

第一太平戴維斯最新發表投資市場報告指出，近期本港股市高漲，徹底扭轉投資市場情緒，加上業主願意接受市場定價而調整意向價錢，帶動交投升溫。今年4月共錄得166宗商業交易，按月大增約43%，較去年同期上升約5%。不過，該行預期，今年甲級寫字樓價格仍將下跌約5至10%，核心街舖售價將下調約5%。