雍景臺1990萬沽 9年僅升5%

傳統豪宅區樓價跌至吸引水平。港島西半山雍景臺套三房海景戶，減價逾百萬元，以1,990萬元沽出，呎價不足1.8萬元，單位約9年僅升值約5%。

中原盧宏基稱，上述屋苑1座低層F室，實用面積約1,123方呎，於今年2月以2,100萬元放售，最終以每方呎約17,720元沽出。

他指出，新買家為同區客，心儀單位地段及景觀，見價錢合適即入市自用。原業主於2015年以約1,897萬元購入單位，是次沽出帳面獲利約93萬元，單位升值約5%。資料顯示，2018年時同座低層C室同面積單位，成交價約2,500萬元。呎價約22,262元。

名仕兩房808萬易手 另利嘉閣游焯偉稱，跑馬地名仕花園中層C室實用面積約524方呎，兩房間隔，外望開揚市景，獲本地客睇樓後迅即提出洽購，最終以808萬元買入，成交呎價約15,420元。

據悉，原業主在2004年以約358萬元購入單位，現轉手帳面獲利約450萬元，期內物業升值約1.3倍。該屋苑現時有約22個放盤，最低入場費900萬元。