會地首5月套現123億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下住宅項目今年已售出1,103伙，銷量已超越去年全年，涉及總成交金額達123億元。當中，啟德MONACO系列4期項目過去3個月內售出91伙，佔約一半買家屬內地客或新來港人士。

MONACO天際特色戶曝光 發展商昨日對傳媒開放3個現樓單位，包括首度曝光的天際特色戶型，為第1A座37樓A室，單位實用面積1,349方呎，屬四房兩套間隔，另設369方呎天台，可享維港景及眺望啟德跑道區。同時，將安排於該單位內舉行為期兩周的藝術畫展。同類特色戶成交呎價達4萬元。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，MONACO系列共4期由開售至今已沽1,581伙，套現逾202億元，平均成交呎價約25,758元。該公司經理（市務）吳家寶指，踏入暑期租務旺季，該系列項目租盤搶手，現僅18個單位於市場放租。

同系已屆現樓的沙田瓏珀山第2期，重啟新一輪銷售。昨日上載最新銷售安排，落實下周一起招標發售12伙，均屬三房及四房大單位，實用面積由986方呎起。招標文件所見，新增設720日（提前入住）付款計劃。