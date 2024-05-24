新盤首5月賣7900伙

THE HADDON料下周上樓書 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今年集團旗下住宅單位去貨量，已達去年全年約八成，成績鼓舞，當中有約1,300伙為撤辣後沽出。目前正部署推出紅磡大型重建發展項目全新一期，昨日正式命名為THE HADDON。

他指，該盤最快下周上載樓書，將視乎市場反應，有望緊接推出價單，計劃6月開售。今期位於黃埔街1號，提供約450伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，並設小量特色戶，主打一房及兩房間隔，預料部分單位可享有海景。項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

今期項目屬於系列第4期，有別於之前3期，首度不設開放式單位。事實上，整個重建項目由9座住宅大樓組成，提供約2,440伙，較早前預計約2,800伙減少。發展商解釋，伙數減少是由於部分單位「起大咗」，改動為因應市場需求而從善如流。

至於已推出市場的首3期，包括第1期必嘉坊‧曦匯，第2期必嘉坊‧迎匯及第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，合共售出約632伙，套現約38億元，平均成交呎價約21,200元。

THE HADDON提供約450個單位。