新盤首5月賣7900伙
恒地沽千四單位
樓市撤辣，帶動今年一手成交量不足半年飆升至約7,900宗，達去年全年約1.05萬宗的75%。兩間大型發展商提早披露上半年至今的銷售成績，恒基地產(00012)及會德豐地產期內分別售出約1,400伙及約1,100伙，共佔同期大市約三成，銷售金額亦雙雙破百億元。
THE HADDON料下周上樓書
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今年集團旗下住宅單位去貨量，已達去年全年約八成，成績鼓舞，當中有約1,300伙為撤辣後沽出。目前正部署推出紅磡大型重建發展項目全新一期，昨日正式命名為THE HADDON。
他指，該盤最快下周上載樓書，將視乎市場反應，有望緊接推出價單，計劃6月開售。今期位於黃埔街1號，提供約450伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，並設小量特色戶，主打一房及兩房間隔，預料部分單位可享有海景。項目預計關鍵日期為2025年9月30日。
今期項目屬於系列第4期，有別於之前3期，首度不設開放式單位。事實上，整個重建項目由9座住宅大樓組成，提供約2,440伙，較早前預計約2,800伙減少。發展商解釋，伙數減少是由於部分單位「起大咗」，改動為因應市場需求而從善如流。
至於已推出市場的首3期，包括第1期必嘉坊‧曦匯，第2期必嘉坊‧迎匯及第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，合共售出約632伙，套現約38億元，平均成交呎價約21,200元。
半山捌號單日再售兩戶
該集團的北角維峯‧浚匯，昨日售出29樓D室一房戶，實用面積302方呎，成交價776.26萬元，呎價約25,704元。同屬港島區，英皇國際(00163)的西半山半山捌號，再售出兩伙開放式單位，共涉近1,000萬元。包括22樓D室，實用面積203方呎，成交價499.03萬元，呎價約24,583元，買家為內地投資者。
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