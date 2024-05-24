●嗶哩嗶哩（09626，B站）截至今年3月底止首季股東應佔虧損按年擴大19.25%至7.48億元（人民幣‧下同）；經調整股東應佔淨虧損則按年收窄57.25%至4.39億元。

●Visa宣布，今年稍後在亞太地區推出一系列全新產品和服務，包括Visa靈活支付憑證、一拍即付、點擊即付，以及數據代幣化等，全新解決方案能讓商貿更加個人化、方便和安全，讓消費者真正垂手掌握數碼化為本的支付體驗。