簡訊一覽
●嗶哩嗶哩（09626，B站）截至今年3月底止首季股東應佔虧損按年擴大19.25%至7.48億元（人民幣‧下同）；經調整股東應佔淨虧損則按年收窄57.25%至4.39億元。
●百盛集團(03368)今年首季經營收益總額為10.52億元（人民幣‧下同），按年減少4.81%；純利1,908.1萬元，按年跌28.3%。
●博雅互動(00434)今年首季純利3.51億元（人民幣‧下同），按年大升11.27倍，當中數字資產公平值收益佔3.53億元，即從比特幣、以太幣等加密資產的帳面盈利，抵銷其餘業務虧損有餘；經調整純利3.52億元，按年升10.93倍。截至3月底，集團持有的加密資產公平值為10.6億元，較去年底的7,859萬元顯著增加。截至昨日公告，集團已持有約1,956枚比特幣及約15,222枚以太幣，每枚平均成本分別約50,805美元及2,756美元。
●微博(09898)今年首季純利為4,943.8萬美元（約3.85億港元），按年大跌50.8%，每股盈利0.21美元；經調整盈利為1.06億美元，按年跌4.15%。
●DYNAM JAPAN(06889)截至今年3月底止全年純利33.84億日圓，按年升87.38%；每股盈利4.8日圓，末期息每股2.5日圓。
●香港交易所(00388)宣布，將新設定息及貨幣諮詢小組，支持集團相關業務發展。定息及貨幣諮詢小組將於2024年6月1日成立，成員包括香港交易所的代表、定息及貨幣市場的業界領袖。
●Visa宣布，今年稍後在亞太地區推出一系列全新產品和服務，包括Visa靈活支付憑證、一拍即付、點擊即付，以及數據代幣化等，全新解決方案能讓商貿更加個人化、方便和安全，讓消費者真正垂手掌握數碼化為本的支付體驗。
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