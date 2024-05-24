中石油煉化業務望成增長動力

中石化今年首季業績仍提到「產能集中釋放、市場競爭激烈」，就算中石油化工部門產能較低、早過中石化扭虧，也是利錢微薄。

國家統計局數據顯示，截至今年3月，內地化學工業生產者出廠價格指數（PPI）已連續19個月按年下跌，而橡膠和塑膠製品業的PPI也連續5個月按月下滑，可見需求有待跟上，消化新增產能，歸根究柢是經濟回暖的問題。

優質資源締成本優勢 中石油也有不少化工產能準備釋放，就貴為一國基礎化學原料的乙烯而言，信達報告顯示，中石油2022年底年產能為866萬噸，已知今年開始3年內投產的新增產能為720萬噸，其中600萬噸的原料是石腦油，其餘才是成本低一大截的乙烷製乙烯。

乙烯、乙烷的「乙」代表它們的分子都只有兩個碳原子，而石腦油分子的碳原子多得多，不難想像用哪個製乙烯會較為簡單及便宜。

信達稱，中石油部分油田蘊藏豐富的乙烷及輕烴（分子內碳較少），以往充當燃料，未能發揮最大增值，但乙烷製乙烯項目陸續投產，加上推行「降（煉）油增化（工）」等，下游產能對高油價承受能力明顯提升，過去兩年高油價下，原油加工利潤遠超中石化，跟2011至2014年高油價時期截然不同。中國乙烷資源不足，中石油的乙烷資源自然是未來透過乙烷製乙烯提升化工效益的優勢，煉化資產的價值迎來向上重估的機會。

中石化下游或續疲弱 「限塑令」隨時殺到，日常生活常見的聚乙烯（PE）難免被環保鬥士開刀。聚乙烯佔乙烯需求30%以上，但信達國際指出，中國明年仍然有高達885萬噸的乙烯產能缺口，而且下游高端產品國產化仍需時日，似乎是說中石油的乙烯業務仍有作為。

中石化方面，麥格理估計，其石化業務今年難望顯著改善，亦不見相關資本開支在今年有明顯削減；摩根士丹利不反對該企下游業務或持續疲弱，但指股價已有反映，下游投資經已見頂，擴產或會更嚴格。

券商對兩桶油目標價