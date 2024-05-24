股壇MasterMind：業績對辦兼逢大選年 美股望再升

美國龍頭科技股英偉達（Nvidia）首季業績亮麗，同時計劃以「1拆10」方式，拆細普通股，帶動市場氣氛上漲，股價能否再展升浪？相反港股昨再跌326點，連跌3日，失守萬九關，是正常調整抑或升勢告終？策略上，投資者要沽貨定撈貨？

香港股票分析師協會主席鄧聲興（Kenny）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，英偉達已累積一定升幅，但料會繼續強勁，因受惠人工智能（AI）熱潮，以及美國減息憧憬，加上適逢今年是美國大選年，以及企業盈利對辦，預料英偉達以至美股均會有一定升勢，全年將繼續看好，惟要小心會有大波動。由於英偉達上次拆股後曾出現獲利盤，因此Kenny建議有意入場的投資者，可於拆股前部署吸納。

至於恒指失守萬九關，Kenny表示，港股雖有調整，但毋須太憂心，因市場對內地經濟看法有所好轉，加上港股估值相宜，中長線會繼續看好；惟恒指兩萬點關口有不少「蟹貨」，要突破並非容易，料現階段會於18,000至19,000點水平整固。

想知道鄧聲興更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。