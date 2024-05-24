金價短期波動 長遠續牛

美將推以太幣現貨ETF規範 港板塊炒上 近月黃金價格反覆向上，升穿每安士2,400美元，見2,450.13美元的歷史新高後，至近日美國聯儲局官員集體放鷹，才引發金價調整。現貨金價昨日曾報2,367美元，跌約0.4%。分析指，全球央行尤其是新興市場央行密密買金，一方面推高金價漲勢，另一方面則對沖制裁風險，令黃金表現繼續搶鏡，短期高位波幅會擴大，惟長期牛市格局未變。

央行持倉近兩年增1.3萬億 世界黃金協會數據顯示，自2022年第三季度以來，央行持有的黃金增加約2,200噸，按目前價格計算，持倉價值增加近1,700億美元（約1.32萬億港元）。目前，央行的淨買量佔了全球黃金需求的五分之一以上，比例約為2012至2021年間水平的兩倍。

此外，投資大行高盛數據提及，自2022年中以來，包括中國、印度和土耳其央行在內的6家央行推高了所有的黃金淨買量。其中，中國人民銀行自2022年11月以來已連續18個月買入黃金，黃金儲備增加16%，即1,000萬安士。

美眾院通過加密幣監管法 幣圈方面，在市場預期美國證券交易委員會（SEC）放行以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）前夕，美國眾議院率先通過加密貨幣監管法案。

美國眾議院周三以279票對136票，通過《21世紀金融創新和技術法案》（即FIT-21法案）。該法案旨在明確SEC和美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣的監管職責，並將監管權交予CFTC，反之減少SEC對行業的影響力。

此外，該法案規定了如何保護投資者，涉及客戶資金隔離、代幣內部人士的鎖定期、年銷量限制，以及項目的資訊披露等。

支持法案的人士表示，美國現時對加密貨幣監管不足，認為立法有助吸引投資者。至於包括Coinbase在內的50多個行業團體和公司在最近一封信中，呼籲兩黨眾議院議員支持這項立法。

不過，有業內人士擔心，法案通過後會給去中心化項目設下非常高的門檻，或賦予SEC太多管轄權。

比特幣昨日微跌0.59%，每枚報69,722美元；以太幣則較為硬淨，升2.78%，每枚報3,838美元。事關有傳SEC最快會於5月24日（即本港今凌晨4點前）批准首個以太幣現貨ETF的19b-4文件。至於何謂19b-4文件，意思就是指ETF公開說明書文件，旨在提供交易規範。

美油企涉夥OPEC抬價遭查 此外，美國眾議院能源及商務委員會資深議員Frank Pallone Jr.發起調查當地大型石油公司，涉嫌與石油輸出國組織（OPEC）勾結抬高油價；又致函埃克森美孚、雪佛龍、BP美國等，要求它們提供大量文件和通訊資料。紐約期油及布蘭特期油曾分別升0.83%及0.79%，每桶報78.21美元及82.55美元。

港虛擬貨幣現貨ETF表現