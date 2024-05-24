日本製造業一年首擴張

日本製造業活動一年來首度擴張，標普及Au Jibun銀行聯合編製的日本製造業採購經理指數（PMI）5月初值，由4月終值49.6升至50.5，是去年5月後首度升穿50的盛衰分界線。其中，產出及新訂單收縮放緩，採購庫存的增長則是10個月以來最快，不過通脹壓力推高投入成本及產出價格，製造商樂觀情緒有所下跌。