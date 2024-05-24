日本製造業一年首擴張
日本製造業活動一年來首度擴張，標普及Au Jibun銀行聯合編製的日本製造業採購經理指數（PMI）5月初值，由4月終值49.6升至50.5，是去年5月後首度升穿50的盛衰分界線。其中，產出及新訂單收縮放緩，採購庫存的增長則是10個月以來最快，不過通脹壓力推高投入成本及產出價格，製造商樂觀情緒有所下跌。
標普全球市場財智經濟副總監Jingyi Pan表示，商業活動的擴張仍以服務業為主，但製造業產出接近穩定，今年稍後時間應抱希望。
此外，日本厚生勞動省昨公布，日本2023財年月均實際工資按年減少2.2%，是連續第二年下跌，反映薪酬增幅跑輸通脹。至於經修訂後，2022財年日本實際工資為下降1.8%。
南韓凍息 上調經濟預測
另邊廂，鄰國南韓最新連續11次「凍息」，指標利率維持於3.5厘，符預期。央行同時上調全年經濟增長預測至2.5%；通脹方面，估計年內升幅為2.6%，和上次預測相同，惟仍高於央行升2%的目標。
分析認為，由於經濟增長動力樂觀加上通脹頑固，南韓央行須延遲推進寬鬆貨幣政策。
此外，美國貨幣政策的不確定性與南韓家庭負債攀升，也會導致央行無法太快減息。
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