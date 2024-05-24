英PMI意外回落 鎊匯軟

昨日多地公布最新採購經理指數（PMI）數據。標普全球公布，經季調後，英國5月製造業PMI初值升至51.3，高於4月的49.1和市場預期的49.5，創22個月新高；製造業產出指數初值由4月的49.4，升至5月的52.7，進入擴張區間，創25個月高。惟服務業PMI初值由4月的55，降至5月的52.9，創半年低，遜市場預期的54.7；綜合PMI初值亦由4月的54.1降至5月的52.8，創兩個月低，遜市場預期的54。

歐元區澳洲續擴張 數據公布後，英鎊兌美元偏軟，處1.2713水平，兌港元報9.9347。

歐元區方面，經季調後，5月綜合PMI初值由前值51.7升至52.3，高於市場預期的52，創12個月高。其中，製造業PMI初值由前值45.7升至47.4，創15個月高；製造業PMI產出指數初值由前值47.3升至49.6，創14個月高。

同處歐洲的德國商業活動亦連續第二個月擴張，5月綜合PMI初值為52.2，創12個月新高，預期為51，前值為50.6。惟法國5月綜合PMI從4月的50.5降至49.1，遜市場預期的51，同時跌穿50盛衰分界線。

標普全球聯合Judo銀行公布5月澳洲綜合採購經理指數初值為52.6，相比上月53有所減弱，惟仍高於50的榮枯線；綜合指數內的製造業產出指數報48.9，上月為48.6；服務業商務活動指數報53.1，上月為53.6。

另據滙豐/標普全球數據，經季調後，印度5月綜合PMI初值由前值61.5升至61.7，屬近14年以來第三高。