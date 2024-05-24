聯儲會議紀錄偏鷹 道指低開

美國聯儲局的貨幣政策依然是左右大市的關鍵，市場正用盡一切方法試圖揣測當局的觀點。而最新公布的聯儲局議息會議紀錄顯示，有多位官員在上次會議時表態「在必要時願意支持進一步加息」，意味當局的整體立場也許比市場預計的更傾向「鷹派」。

多位聯儲局官員提及，目前存在金融條件太過寬鬆的風險；另有數名官員談及有關私人信貸市場快速增長。官員認為，要對於通脹回落取得進一步信心的所需時間，超出原來的預期。在此之前，聯儲局主席鮑威爾曾稱進一步加息機會不大，因此有分析認為，他的個人立場可能令外界對聯儲局整體取態有所誤判。

高盛CEO估今年不減息 另外，高盛行政總裁（CEO）所羅門（David Solomon）亦大膽估計，今年內不會減息。他出席一場活動時指︰「我仍然沒有看到令人信服的數據，認為即將減息。」而消費者已開始感受到價格上漲帶來的壓力，許多企業已經開始看到客戶支出減少的行為變化，這為經濟帶來了更加明顯的風險。

利率政策除了金融市場產生影響外，亦會影響到美國的長遠財政健康。高盛的經濟學家發布了關於美國財政的報告，並提到「過去5年，美國財政永續的前景變得更具挑戰」。未來利率預期提高，使得債務與國內生產總值（GDP）的比率以及實際利息支出佔GDP比例的趨勢嚴重惡化。

美債息佔GDP恐10年翻倍 美國財長耶倫過去曾多次強調美國財政健康，並且時常引用經通脹調整後的淨利息支出佔GDP的比例作為理據，指目前經調整利息支出只佔GDP約1%，毋須太過擔心。不過，高盛的最新預測顯示，到2034年，這一比率將攀升至2.3%；而美國債務佔GDP的比例將從目前的98%增加到130%。

美股周四早段個別發展，道指曾跌278點，報39,392點；標指升3點，報5,309點；納指升97點，報16,898點。另外，美國5月標普製造業採購經理指數（PMI）報50.9，勝預期；服務業PMI則報54.8，同樣勝預期。

企業消息方面，股神巴菲特的愛股之一、數據雲服務公司Snowflake上季收入按年增長32.89%至8.28億美元，股東應佔虧損從去年同期的2.25億美元擴大至3.16億美元，其股價早段曾跌2.69%。