星旅業旺 首季有「經」喜

巨星演唱會帶動 GDP增2.7% 遊客多五成 港星競爭一直是亞洲發展其中一個熱門討論話題。就在港府早前公布今年首季實質本地生產總值（GDP）按年增長2.7%後，新加坡昨日亦公布上季GDP終值按年升幅同樣是2.7%，高於市場預期的2.5%，原因之一，相信與美國樂壇天后Taylor Swift、英國搖滾樂隊Coldplay及唱作天王Ed Sheeran早前均駕臨獅城開騷，吸引大批粉絲四方八面前來朝聖，帶挈旅遊業大收旺場有關。

至於按季計，星洲上季經季調後的GDP升幅為0.1%，與初值相同。期內，服務業產值按年增3.9%，抵銷了同期製造業收縮1.8%的影響。新加坡貿易及工業部表示，維持該國今年經濟增長介乎1至3%的預測不變。

旅遊業方面，期內住宿業按年升14.4%，較去年第四季升1.5%的增速加快。新加坡旅遊局指，該國在3個月內接待了435萬名遊客，按年升約50%。新加坡金融管理局的4月報告表示，觀看Taylor Swift及Coldplay演唱會的海外觀眾可能超過一半，又估計大型音樂會所產生的旅遊收入介乎3.5億至4.5億坡元（約20億至26億港元）。

不過，所謂「針無兩頭利」，隨着當地演唱會畫上休止符，新加坡金融管理局警告旅遊相關行業未必重現反彈，惟中國及新加坡互免簽證，以及部分小型活動舉行在即，應可支持當地經濟增長。

另邊廂，受累汽車和工業晶片需求疲弱致電子產業產出下降，新加坡上季製造業活動按年縮1.8%，扭轉去年第四季上升1.4%的情況，且在生物醫藥製造、電子等行業出現產出下跌。

花旗傳減租辦公空間 當地金融保險業活動按年則升6.5%，主因大多數資產類別的交易量激增，提高了銀行和基金管理領域的淨費用和佣金收入。惟投資大行花旗集團據報考慮減少在新加坡的辦公空間。市傳該銀行在濱海灣區摩天大廈Asia Square Tower 1租用的6層樓，可能會放棄其中的一層。

花旗新加坡發言人表示，近年工作方式產生變化，大多數員工都採用混合工作模式。集團定期尋找優化工作空間的新方法，以鼓勵創新和協作並滿足公司的營運需求。

上月核心通脹3.1% 另通脹方面，新加坡金管局昨公布的數據顯示，4月核心消費物價指數（CPI）按年升3.1%，升幅與上一個月相同，符預期；其中電力和天然氣，以及零售和其他商品通脹上升，但服務業和食品通脹下降。包括私人交通和住宿在內的4月CPI則升2.7%，同樣與3月份持平，但略高於市場預期。

新加坡GDP按年變幅