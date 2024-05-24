長和為旗下貨櫃碼頭尋出路
香港經濟自疫情以來挑戰重重，其中貨櫃碼頭業更在今年跌出全球10大。長江和記(00001)主席李澤鉅在股東大會內表示，香港貨櫃碼頭吞吐量下跌是不爭的事實，但集團旗下葵青貨櫃碼頭是否需要改變用途，是一個重大議題，經已超出集團的控制，應該由政府來決定，而集團管理層將繼續與政府溝通，為貨櫃碼頭尋找出路。
由集團持有30.07%權益的和記港口信託昨日公布，與廣西北部灣港集團宣布簽訂合作備忘錄，合作加強桂港兩地在港口、物流等業務領域及經貿往來的合作，協助加快發展粵港澳大灣區經濟圈及北部灣經濟圈。
樓市方面，政府為樓市撤辣後，包括長江實業(01113)在內有發展商低價推盤，身兼長實主席的李澤鉅認為，樓盤定價需要按每個項目條件，例如位置、交通、周邊環境、當時市場環境來釐定；又指香港樓市一直有剛性需求，支持長遠發展，撤辣後樓市將繼續由房屋政策和利率走向主導。
市傳長實旗下中環長江集團中心二期租用情況不佳，李承認，市場目前對寫字樓新需求不高，但他對該物業租務前景有信心，「因為始終在中環要擁有全海景的優質供應不多」，認為不用太過擔心。
調整零售組合吸引遊客
本地零售業則受到香港人北上消費所困擾。李謂，集團旗下零售人員積極應對，例如調整旅遊區銷售組合，加入保健品等來吸引內地遊客。轄下百佳超市則搜羅更多全球貨品，並提供折扣優惠，「等香港人唔使長途跋涉」，留港購物。
至於長實被指派息減少，他表示，除了派息，股票回購也是回報股東的方法，也屬於是對香港間接投資。2023年集團就回購了8,300萬股，使用資金超過30億元。他重申，管理層將繼續為股東爭取回報，新投資不論在香港與否，都會看質素和穩定性等。
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