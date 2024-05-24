長和為旗下貨櫃碼頭尋出路

由集團持有30.07%權益的和記港口信託昨日公布，與廣西北部灣港集團宣布簽訂合作備忘錄，合作加強桂港兩地在港口、物流等業務領域及經貿往來的合作，協助加快發展粵港澳大灣區經濟圈及北部灣經濟圈。

市傳長實旗下中環長江集團中心二期租用情況不佳，李承認，市場目前對寫字樓新需求不高，但他對該物業租務前景有信心，「因為始終在中環要擁有全海景的優質供應不多」，認為不用太過擔心。

調整零售組合吸引遊客 本地零售業則受到香港人北上消費所困擾。李謂，集團旗下零售人員積極應對，例如調整旅遊區銷售組合，加入保健品等來吸引內地遊客。轄下百佳超市則搜羅更多全球貨品，並提供折扣優惠，「等香港人唔使長途跋涉」，留港購物。

至於長實被指派息減少，他表示，除了派息，股票回購也是回報股東的方法，也屬於是對香港間接投資。2023年集團就回購了8,300萬股，使用資金超過30億元。他重申，管理層將繼續為股東爭取回報，新投資不論在香港與否，都會看質素和穩定性等。