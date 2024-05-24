人幣國際支付佔比降至4.52%

各國貨幣國際支付份額變化

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，今年4月人民幣的全球支付貨幣佔比回落至4.52%，連續6個月企穩全球第4大支付貨幣的地位；全球貿易融資貨幣佔比亦由3月的5.28%降至4.71%，或與人民幣匯率上月受壓有關。不過，內地首4個月對外非金融類直接投資按年仍增18.7%。

中間價創4個月低 美元在全球支付及貿易融資的貨幣比例，在4月佔據主導地位，分別為47.31%及84.11%。美國聯儲局降息行動遲遲未啟動，造就美元匯率反彈，在岸人民幣更因而出現貶壓。4月在岸人民幣兌每美元走勢下行，5月未見轉勢，昨午4時30分收報7.2446，為近一個月低位。由官方開出的中間價報7.1098，創4個月新低，離岸人民幣曾見7.258，即每百港元兌92.95元人民幣。

惟中國商務部披露，首4個月對外非金融類直接投資達3,434.7億元（人民幣‧下同），其中，中企在「一帶一路」國家的相關投資約777.7億元，續升20.4%。

另外，內地首隻超長期特別國債引來散戶瘋炒，官媒接連發聲提示投資風險，昨日在深交所上市的特別國債隨即轉挫15.91%。