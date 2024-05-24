加國基金華投資縮半

憂內房風險 富達：內地最壞時間或已過 儘管近月中國資產強勢反彈，但加拿大退休金計劃投資委員會（CPPIB）卻錯失投資獲利的良機，資產價值高達6,325.99億加元（約3.6萬億港元）的加拿大最大退休基金CPPIB最新發布的2024年報顯示，截至今年3月底止，手持人民幣資產比例已由2022年度的10%降至5%。不過，多家外資資產管理公司紛紛認為，隨着投資者將目光轉向中國市場，內地最壞時間或已過，個別領域更出現復甦的早期迹象。

CPPIB年報指，2024年度錄得投資回報約8%，過去10年年率化回報約9.2%，目標未來8年的資產價值破萬億加元大關。行政總裁John Graham稱，該基金的中國投資戰略是一樣的。但在過去數年，對內地資產的胃納可能低於歷史水平，這反映在投資組合之中。

評估風險包括地緣政局 報告又提及，新興市場股票的投資業績好壞參半，主要受中國股市虧損拖累。中國股市「因房地產行業面臨的挑戰，而與其他主要市場出現分歧」，這對消費者信心產生負面影響，同時也受內地經濟增長放緩的預期影響。目前CPPIB的策略風險管理流程，便包括評估新興市場快速變化的地緣政治格局，如加拿大、美國和中國之間的關係。

然而，今年首季內地製造業及基礎設施投資增速加快，經濟增長勝預期，已普遍增強外界對內地經濟復甦的信心。富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin表示，隨着中資科網企業相繼回購股份及增派股息，MSCI中國指數錄得2021年初以來首次正回報。中國國務院上月發布新政表明促進資本市場發展，加上近日出台的政策支持房地產，以提振市場情緒。他形容內地市場「最壞時間或已過」，但提醒近期內地新增貸款仍遜預期，料市場波動性持續。當投資者將目光轉向中國市場，對印尼、泰國和菲律賓等國家的興趣或會相對減低。

4因素帶動A股近期升勢 另一資管公司普徠仕中國股票基金經理劉璐亦指，中國股票近期升勢主要由4大因素帶動，如多隻重磅股季績好過預期、A股股東回報措施改善、中央政治局會議釋出正面訊息及中國股市估值吸引。該機構近期前往內地實地考察時也發現需求穩定的早期迹象，並相信互聯網、旅遊、教育、科技等領域，以及能持續提升市場份額的工業股已出現投資良機。

中證監官員昨出席論壇時強調，要更好發揮資本市場功能，同時落實資本市場服務科企高水平發展的16項措施，優先支持突破關鍵核心技術「卡脖子」企業股債融資。為支援實體經濟，發改委等4部門亦印發今年降成本重點工作的通知，組織落實7個方面22項任務，包括推動貸款利率穩中有降。

加國基金投資貨幣組合變化