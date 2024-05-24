快手績佳 目標價最牛睇90元
內地領先短視頻平台快手(01024)今年首季經調整純利增長逾100倍，券商普遍認為，表現強勁及勝預期，並上調其目標價，當中滙豐證券及中金更將其目標價分別上調至78元及75元。該股昨日一度高見60.8元，收報59.15元，升1.72%。
對於快手未來3年擬斥160億元回購，滙證指，集團有充足現金支持加碼回購，現時估值吸引，毛利率按年及按季均升至54.8%，預期集團盈利能力持續改善，上調今年純利增長預測8%。
券商紛上調今年盈利預測
中金則指出，快手首季經調整純利約44億元人民幣，遠勝市場及該行預期，核心電商及廣告業務按年增速搶眼，有信心第二季電商及廣告收入增長維持20%以上；考慮到經營槓桿持續釋放，故上調其今年經調整盈利預測8%，對應今年16倍的經調整市盈率，維持「跑贏行業」評級。
此外，摩根士丹利指，快手季績持續反映毛利率擴張，估計第二季廣告收入按年增長23%。野村亦表示，該股首季純利表現強勁，電商交易總額（GMV）按年增長28%，符預期。至於中信里昂預期，該股第二季電商業務增長動力持續，估計按年增長25%，上調集團今年經調整純利預測9%，以反映首季毛利率勝預期。
富瑞認為，快手今年首季業績勝預期，料第二季總營收將年增約10%，而公司股票回購反映對前景的信心，將目標價由78元上調至83元，維持「買入」評級。瑞銀上調其今年調整後純利預測10%，維持「買入」評級，目標價85元。大和指在內容供應多元化下，料快手的日活躍用戶將在本季達到4億，故上調今年盈利預測8%，相信外來廣告增長加快及貨架電商進展，將為短期的業務催化劑，確認其「買入」評級，並將其目標價由85元升至90元。
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