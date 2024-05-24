快手績佳 目標價最牛睇90元

中金則指出，快手首季經調整純利約44億元人民幣，遠勝市場及該行預期，核心電商及廣告業務按年增速搶眼，有信心第二季電商及廣告收入增長維持20%以上；考慮到經營槓桿持續釋放，故上調其今年經調整盈利預測8%，對應今年16倍的經調整市盈率，維持「跑贏行業」評級。

富瑞認為，快手今年首季業績勝預期，料第二季總營收將年增約10%，而公司股票回購反映對前景的信心，將目標價由78元上調至83元，維持「買入」評級。瑞銀上調其今年調整後純利預測10%，維持「買入」評級，目標價85元。大和指在內容供應多元化下，料快手的日活躍用戶將在本季達到4億，故上調今年盈利預測8%，相信外來廣告增長加快及貨架電商進展，將為短期的業務催化劑，確認其「買入」評級，並將其目標價由85元升至90元。