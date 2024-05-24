Tesla傳促零件商增非兩岸供應鏈

中美博弈不斷升級，消息指美國電動車製造商特斯拉（Tesla）向供應商表示，希望最快明年在內地及台灣以外地區建立零件製造生產線，原因是要應對地緣政治不確定性上升。

華為組聯盟發展充電技術 報道引述Tesla供應商指，為在內地以外銷售的Tesla車款生產印刷電路板（PCB）、顯示器、電子控制器（ECU）系統等零件的供應商，已收到Tesla要求，希望在內地及台灣以外地區生產零件，因為在美國11月大選前，大中華地區地緣政治風險不斷上升，此舉目標是建立替代供應源，以防止供應鏈中斷。

不過，亦有台灣汽車板供應商表示，暫未接獲相關消息的任何通知，更指Tesla本身有一大部分的整車產能在內地，且正在擴廠，不太可能將零組件供應鏈完全移出兩岸。