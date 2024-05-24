Tesla傳促零件商增非兩岸供應鏈
中美博弈不斷升級，消息指美國電動車製造商特斯拉（Tesla）向供應商表示，希望最快明年在內地及台灣以外地區建立零件製造生產線，原因是要應對地緣政治不確定性上升。
華為組聯盟發展充電技術
報道引述Tesla供應商指，為在內地以外銷售的Tesla車款生產印刷電路板（PCB）、顯示器、電子控制器（ECU）系統等零件的供應商，已收到Tesla要求，希望在內地及台灣以外地區生產零件，因為在美國11月大選前，大中華地區地緣政治風險不斷上升，此舉目標是建立替代供應源，以防止供應鏈中斷。
不過，亦有台灣汽車板供應商表示，暫未接獲相關消息的任何通知，更指Tesla本身有一大部分的整車產能在內地，且正在擴廠，不太可能將零組件供應鏈完全移出兩岸。
中國方面，繼進軍智能汽車領域，華為據報已在早前舉行的2024北京車展上公布組成汽車製造商聯盟，包括比亞迪(01211)在內的約10家中資車企成為該聯盟的一部分，除了促進中國電動車充電技術的發展，另一目的是推動創新和人性化。華為在聯盟中將會扮演致力開發超快速電動車充電技術的角色。另華為擬於今年底前在內地部署約10萬個電動車充電器，這些充電站有望超越傳統加油站，並且兼容所有品牌的電動車。
汽車街招股 入場費$2262
另一方面，內地車市競爭激烈，須要投入大量資本應付發展，汽車相關企業得到境外融資。內地二手車交易服務提供商汽車街(02443) 由昨日起至下周二在港招股，擬發售1,500萬股，公開發售佔10%，招股價10.2至11.2元，集資最多1.68億元，每手200股，入場費2,262.59元，預計5月31日上市，中信証券及海通國際為聯席保薦人。
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