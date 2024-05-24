手機大賣 小米純利倍飆

小米總裁盧偉冰表示，今年全年10萬輛電動車交付目標能夠確保，故管理層有新目標，希望嘗試挑戰全年交付12萬輛。

電動車6月轉雙班生產 盧偉冰表示，目前集團的智能電動車業務正在「產能爬坡」，6月開始會由單班生產轉為雙班，屆時交付可大幅提高。他承認12萬輛的新交付目標有壓力，但管理層覺得應該去挑戰一下。至於何時會推出新車型，他指的確有在開發，但目前公司的主要精力都集中在SU7的交付。對新車仍有嚴格保密制度，也未有披露時間。

小米的智能電動車業務到底未來還有多大的潛力，仍需要時間去驗證。不過，可以確認的是，小米的「老本行」手機業務已迎來一輪小陽春。於截至今年3月底止一季內，小米的智能手機收入按年增長32.85%至464.79億元。高端化品牌戰略亦繼續取得成功，當各路市場傳聞都指iPhone在內地銷情有所下滑之際，小米在內地5,000至6,000元價位段智能手機的市場佔有率升至10.1%，按年大增5.8個百分點。

根據該公司說法，售價在3,000元以上的「高端智能手機」佔整體手機出貨量約21.7%，按年提升1.4個百分點。作為這手機市場反彈的背景，Canalys的數據顯示，今年首季全球智能手機市場的出貨量按年增長9.8%，而小米超過三成的手機收入增長，明顯跑贏大市。

IoT毛利率19.9%創新高 至於物聯網（IoT）與生活消費產品方面，上季度的收入達到203.73億元，按年增長21.02%；而該業務的分部毛利率亦創下了19.9%的歷史新高。值得留意的是，小米的家庭電器產品出貨量亦有不錯增長，空調（冷氣機）產品出貨量逾69萬部，按年升63%；冰箱（雪櫃）出貨量逾53萬部，按年增52%；洗衣機出貨量逾36萬部，按年增47%。考慮到目前內地樓市仍淡靜，大型家電能夠實現如此之高的增長實屬不易。

另外，較少人關注的互聯網業務上季亦錄得80.48億元的收入，金額創下了歷史新高，按年增幅為14.51%；其中廣告收入按年增長25%至55億元，而遊戲收入則為12億元。截至3月底，小米的全球月活躍用戶達到6.58億，按年增長10.6%。

小米股價走勢 小米上季業績摘要