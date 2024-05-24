金管更新人才發展手冊 促銀行及早應對AI浪潮

人工智能對全球各行各業產生變革性的影響。香港金融管理局副總裁阮國恒在《匯思》撰文，指面對人工智能（AI）時代，銀行業界對相關專業人才的需求大增，該局積極在政策指引作出相應調整，已更新一份與人才發展相關的監管政策手冊，昨天正式發布，當中要求銀行有清晰的人才規劃以配合未來業務發展，並因應未來的人才需求，制訂有效的策略填補人才缺口，包括投入充足的財政資源，為員工安排合適的培訓。

該局同時要求銀行特別針對金融科技的發展和客戶需求的轉變，對不同崗位的工作要求所帶來的影響作出評估，從而制訂中長期的培訓計劃，協助相關員工學習新的知識和技能。

與業界研究 聚焦兩點 為了協助業界這方面的工作，金管局在未來數月會與業界攜手進行深入研究，主要聚焦兩方面。一是分析銀行業內不同工種受到AI發展的影響程度，讓業界有比較具體的參考指標，從而更好地評估未來人力資源的配置，及制訂策略協助受影響的員工轉型。二是研究在全球金融和科技發展的大趨勢下，銀行業未來所需的人才和技能。

阮又指，AI為銀行業帶來機遇和挑戰，生成式AI技術應用將如何具體影響人類的工作未能夠完全確定，只要各方共同積極應對未來的科技發展和市場變化、協助從業員裝備未來所需的技能和知識，銀行業就可充分把握科技帶來的優勢，同時盡量減低對勞動力市場的衝擊。

金管局在2020年與香港銀行公會和香港銀行學會首次聯合發表《2021-2025年未來銀行業人才》研究報告，阮稱報告為業界的人才培育工作提供重要的方向性指引，該局計劃在明年發表第二份報告，探討下一個5年（即2026-2030年）的技能缺口，讓業界及早制訂和調整相關的人才培訓策略及措施，以支持未來的業務發展。