聯想年賺78億縮37% 料收入恢復雙位數增長

該企股價昨日在放榜後一度上升1.75%，高見11.62元，為52周新高，最終收市跌0.87%，報11.32元。

期內，該企收入倒退8.2%至568.63億美元，主要受上半年整體市場疲弱所影響，但下半年需求勢頭加快。他認為，行業最困難時間已經過去，市場於截至今年3月底止的第四財季已開始恢復，並觸底反彈。

上季盈利翻倍勝預期 其中，智能設備業務收入按年跌近10%，分部溢利減少12%，因財政年初渠道庫存過多；基礎設施方案業務收入按年減少逾8%；方案服務業務收入則按年升逾12%，連續第三年錄得雙位數增長，溢利亦增11%。毛利率按年升0.2個百分點至17.2%。

單計截至今年3月底止的第四季度，該企盈利按年飆升1.17倍至2.48億美元；收入則增長9.48%至138.33億美元，均勝於市場預期。其中，方案服務業務及基礎設施方案業務收入齊創季度新高。

估2027年六成PC設AI 該公司坦言，整個行業面臨的挑戰，包括需求向AI轉移，惟同時間正迎接新增長機遇，認為AI PC將會是個人電腦行業的轉捩點，並引述第三方研究，預計到2027年，每年將有近60%個人電腦出貨量配備AI功能。

集團執行副總裁兼智能設備業務集團總裁Luca Rossi補充指，本周已發布兩款首批搭載高通晶片的Copilot+PC，預告今年下半年至2025年將推出更多產品，以豐富其AI PC產品。

聯想指，正創造差異化，從硬件擴展至零部件及軟件，未來將進一步投資，以在快速增長的配件及辦公室協作解決方案的非個人電腦領域取得突破，而智能手機業務中將優先考慮擴張產品組合和提升高端產品溢價，並提高區域市場份額。

聯想全年業績摘要